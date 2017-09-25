中國新歌聲在世新、文化 兩校：避免影響學生活動

「中國新聲音」在台大出借場地引起學生抗議，晚間進行舞台拆除作業。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-09-25 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國選秀節目《中國新歌聲》昨（24日）於台大舉辦「上海．台北音樂節」活動，因台大學生不滿使用權受損前往抗議，活動被迫中止，後來演變成濺血衝突，該節目在20日與22日也分別在世新大學與文化大學同樣舉辦校園活動，兩校均表示，現場學生不受到兩岸政治問題影響，都非常熱情參與和互動。

據《中央社》報導，中國選秀節目《中國新歌聲》在台大舉辦活動時發生流血衝突，引發各界關注中國節目在台灣舉辦活動的關注，有網友發現自2015年6月開始，該節目早在台灣北、中、南區多所大專院校舉辦過活動，至今已超過20場，在台大場之前，《中國新歌聲》在20日及22日也分別在世新大學與文化大學舉辦校園活動。

世新大學通識教育中心主任委員李功勤表示，學校以傳媒科系為主，雙方從2015年起連3年來世新舉辦演唱會；在場地租借部分，李功勤表示，中國新歌聲以租借禮堂居多，學校也會評估，避免活動對學生或學校造成負面影響。

文化大學公共事務室主任楊湘鈞也表示，學生都熱情參與活動，未談及政治議題，學校也會確認場館使用時間，避免影響到學生，而活動審核原則主要是考量是否會影響校譽或學校形象。