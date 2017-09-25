抗議「中國新歌聲」濺血 台大學代會：應嚴厲譴責

2017-09-25 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕昨（24）日下午，台大學生在校園中陳抗校方違背學生權益，借用田徑場地給中國選秀節目「中國新歌聲」，成功阻止活動進行，但遭到鬧場人士追打。國立臺灣大學學生代表會認為此次學生陳抗是在捍衛台大學生的權益，表達言論自由，學生遭到追打一事，應該嚴厲譴責。

台大學代會：警方應公佈報案錄音、讓施暴者公開道歉

針對此次事件，臺灣大學學生代表會提出三點質疑與建議：校方是否有針對此次衝突事件作出反省與維安規劃；警方應公佈報案錄音，還原處理流程，並在收集充分的相關證據後，逮捕施暴者；台大校方與轄區警方應盡速調查本次衝突事件的負責單位，讓施暴者向學生與民眾公開道歉。

臺灣大學學生代表會呼籲，政治與文化活動息息相關，學生陳抗除了捍衛學生權益，也是在捍衛台灣的民主社會，即使在抗議活動中遭到暴力對待，仍應持續對公共事務的關懷。

台大學生會：校方應公佈申辦過程

臺大學生會也同樣表示，校方應公佈與台北市文化局、主辦單位申請場地的過程；

為避免影響學生上課、使用權利，校方不應於平日上課期間出借場地，未來所有影響師生的活動，皆需配合學校活動場地租借流程重新審議，避免校園體育環境再次被破壞。

臺大學生會另要求校方和文化局監督主辦單位「幕婕塔企業股份有限公司」，應全額負擔修復跑道、草皮等臺大場地的費用，至恢復國際認證水準；臺大校方應於25日下午五點召開公開說明會，邀請本校自治組織與所有關注此議題的全體臺大同學參與。