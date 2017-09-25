質詢台大事件 議員安排文化局、警察局報告

2017-09-25 14:52

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議會今天為工務部門質詢，議員徐弘庭臨時安排文化局長鍾永豐及警察局長陳嘉昌到場說明昨天發生的台大事件。徐弘庭指出，目前整件事情看下來最倒楣就是被調離的羅斯福路派出所，這種大型活動不應該是小基層要負責，既然市長柯文哲認為沒有疏失，那為什麼要懲處警察。

徐弘庭詢問警察局有沒有收到情資，陳嘉昌回應，昨天上午九點就有收到訊息，警政署也有提醒他，在此之前都沒收到相關訊息。徐質疑，是否是因為柯文哲跟陳嘉昌鬧脾氣，所以導致資安會報沒有討論這件事情，陳表示兩者沒有關係。他解釋，大安警分局有詢問過台大是否需要支援，但基於校園自治，校方說不同意警察進駐，認為自己可以掌握狀況，因此校內有安排120保全、駐衛警。

徐弘庭再問鍾永豐事前有沒有預料出現大型抗爭，鍾回應，並沒有預設立場，前天晚上、昨天都有與台大保持暢通管道，也有把狀況反映給市長及副市長。但徐認為警察局卻沒有同步收到訊息，難道是柯跟陳鬧脾氣的原因嗎？徐最後說，究責點不在警察，不要因為外界質疑就先懲處基層員警。

至於為何同意上海主辦單位在台大操場舉辦活動，而非像以往辦在室內。鍾永豐解釋，因為主辦單位在八月八日時已說校方同意租借場地，主辦方才在九月初盼文化局協助，因此時程上很趕。

王鴻薇進一步問陳嘉昌是否已與市長碰面，陳回應今天在毒品防治會議

有碰面。她再詢問，對基層員警作出懲處是否有向市長報告，陳回應事前沒有像市長報告，懲處後才向市長報告。王鴻薇不滿地說，警察局長剛上任就懲處基層員警，來回應所有責難，讓市長脫身，要怎麼帶領員警？

王鴻薇也質疑是否是因為北市員警去圓山飯店支援民進黨全代會，所以導致疏忽台大維安，陳嘉昌說兩者並無關係。他說，台大外共有四十名警力，但多佈設在新生南路。