原住民身分法送立院 西拉雅族正名邁大步

被文化部列為國家指定重要民俗的台南市東山區西拉雅吉貝耍夜祭。（圖由南市府提供）

2017-09-25 14:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行民政委員會業務部門報告，市議員林宜瑾對於西拉雅族正名目前進度提出質詢。市府民族事務委員會主委汪志敏表示，行政院已通過《原住民身分法》修正草案，目前已送立法院排審，通過後，西拉雅族就是完全的原住民，所有福利及待遇也理應與現有原住民一致。

林宜瑾表示，追溯台灣歷史發展脈絡，斑斑史跡隨處可見漢人對原住民族的迫害，時至今日，原住民仍遭受經濟上的不對等及文化上的不對等。

她表示，目前西拉雅平埔族正名後就是「完全的原住民」，各項權利、福利和參政權等，均應與現有原住民族完全一致。為此，政府應追加預算把餅做大，如此才能在照顧西拉雅平埔族人之外，同時保障現有原住民族人的福利，讓所有人能共同歡喜迎接西拉雅族加入原住民大家庭，進而能共同為保存西拉雅族的文化來努力。

林宜瑾表示，基於保存原住民族文化與認同、以及對原住民族經濟上的協助，政府陸續祭出包含提前於55歲請領老人年金、原住民族入學加分等對族人的照顧措施，希望透過實質政策，一來補償族人在歷史上承受的剝削，二來強化族人的自我身份與文化的認同。

汪志敏表示，西拉雅族正名，未來在山地原住民及平地原住民之外，將再增加平埔原住民一類，期待《原住民身分法》在這次立法院會期能順利通過，屆時即可進行族人總登記。

他表示，根據過往資料及近期調查，西拉雅族人目前粗估約萬餘人，原則上，將來修法通過後，將分兩階段認證族人，第一階段「總登記」採寬鬆認定，不論往上幾代或是旁系等，只要祖先在日治時代有登記熟番，都可認定為族人；之後第二階段則採嚴格認定，一定要直系血親才可登記為西拉雅族人。