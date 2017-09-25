中國新歌聲台大流血衝突 北市文化局：應與學生會先討論

2017-09-25 14:15

〔記者周彥妤／台北報導〕針對中國新歌聲於台大田徑場流血衝突事件，台北市文化局長鍾永豐今早說，若事情重來一遍，該局的檢討會是兩岸文化交流活動，若進入大學校園，應先協助大陸瞭解台灣大學充分自治，主辦方在跟校園溝通時，不能只有校方，而是要與學生會也有完整討論。

台北市文化局今早召開記者會說明中國新歌聲於台大田徑場流血衝突事件，會議一開始，文化局長鍾永豐旋即解釋中國新歌聲海報上「台北市台灣大學」，鍾說，8月25日發現主辦單位提出協辦時附送之文宣海報確實是目前被流傳被抗議的圖檔，但經業務同仁反映後，印刷版的實體海報是演出的地點的台灣大學田徑場，並無台北市三字。

鍾永豐強調，文化局作為協辦單位，一直協助校方與主辦方開協調會議，昨天中午也有去現場，陪同雙方溝通，3點在體育室的會議室，校方據情資研判，學生跟民間團體4點多會進場，校方要求主辦方4點能夠停止，自己也要求主辦方遵照校方意旨，但主辦方直到4點多才宣佈，非常遺憾。

鍾永豐說，柯市長有詢問若事情重來一遍，文化局能有什麼檢討，鍾說，兩岸文化交流活動若進入大學校園，應先協助大陸瞭解到台灣大學已經充分自治，主辦方在跟校園溝通時，不能只有校方，而是要與學生會也有完整討論。

鍾永豐表示，主辦方在8月8日就已跟台大校方接洽場地借用事宜，隔日校方就核定同意，校方應是充分知道活動性質。

鍾永豐強調，北市府過去也是掛名協辦單位，也不是第一次舉辦，今年也是依照過去的默契辦理。今年中國新歌聲活動在台北已無場次，明年是否續辦，還要看兩岸交流情況，畢竟文化局只是執行單位。