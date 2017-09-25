台大生抗議濺血 潘文忠：全力支持學生

潘文忠針對台大生抗議卻被打傷表示強烈譴責。（記者劉婉君攝）

2017-09-25 12:20

［記者劉婉君／台南報導］國立台灣大學田徑場外借中國節目「中國新歌聲」舉辦演唱會，台大生不滿危害受教權，昨天前往活動現場抗議，卻傳出有學生遭打傷，教育部長潘文忠今天在台南對此表示強烈讉責，也說會對學生在相關資源與法律上，給予全力支持。

潘文忠表示，校園內辦活動本來就有一定的申請程序，因場地外借限制學生更多進行教學跟活動的機會，就本末倒置。

潘文忠說，校園是自由民主的場域，學生在表達任何意見時，人身安全權益受到充分保障，最遺憾昨天當學生在陳述意見時，遭到暴力威脅，教育部強烈譴責。

潘文忠今天上午到台南市家齊高中，出席教育部優良特殊教育人員頒獎典禮後接受媒體訪問。

他指出，從台大的檢討看到，此次場地租借程序上，確實尚未完備，這部分需要檢討改進。

潘文忠表示，校園內場地以教學、學生活動為主要考量，相關活動外借應服膺學校教學、校園場地設置的主軸，對於校園內場地外租，有申請與審議過程，包括活動辦理是不是符合校園特質、前提是不能造成場地破壞，學校外借場地有些序應該更加完備，才不會有爭議或使學生遭到傷害，教育部會請各大學在場地租借時應該要審慎。

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