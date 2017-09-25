回應張花冠指控 陳明文自請廉政會調查並辭選對會召集人

陳明文強調張花冠的指控均非事實，並自請移送民進黨廉政委員會調查。（記者簡榮豐攝）

2017-09-25 11:54

〔記者曾韋禎／台北報導〕嘉義縣長張花冠連日指控立委陳明文。陳明文今日首度公開完整說明，強調張花冠的指控均非事實，並自請移送民進黨廉政委員會調查，對於指控不實的部分將委請律師提出法律行動，同時辭去民進黨中央選舉對策委員會召集人職務。

陳明文今在民進黨全代會落幕後召開記者會，對張花冠接連數週的指控提出完整說明。

他表示，自己在2001年接受民進黨徵召參選嘉義縣長，就是要實現「終結派系、清流共治」之承諾。8年縣長任內，讓嘉義擺脫邊陲落後的宿命，歷經國民黨重新執政後的迫害，成功在2009年的選舉守護住民主，由張花冠順利接棒，使嘉義進入政黨政治時代。

他強調，卸任縣長、改任立委後，扮演縣府爭取中央資源的協助者，不會干涉縣府人事，更不會涉入縣府工程。現在，張花冠在任滿後，也面臨新的接班問題。他告訴張，嘉義縣不是張花冠的嘉義縣，也不是陳明文的嘉義縣，更不是派系政治的嘉義縣，而是政黨政治的嘉義縣，政黨政治有提名機制和方法，沒有任何人可凌駕在制度之上。

對於張花冠爭取嘉義縣市合併。陳明文說，這不能一廂情願，也非一紙行政命令就能完成，必須有嘉義縣、市鄉親的支持、嘉義縣、市議會同意。他無法如其所願，必須道歉。

陳明文也直指，張花冠盼他支持其弟媳王蘭芬接棒選縣長，但他身為選對會召集人，必須遵從民進黨的初選辦法。因此無法達成達成她的期待，也請張原諒。

陳明文說，9月13日深夜因大士爺廟會吵雜，必須靠近張花冠身邊講話；張事隔3日後說他「性騷擾」，10天後改口說是恐嚇；談話內容從原先的中常會，變成官司。一變再變，均令人匪夷所思。他表示，若自己的動作讓她主觀上感到不舒服，願在此向張道歉。

陳明文表示，對於張花冠連日來的指控，他自請移送民進黨廉政委員會調查，以昭公信。但針對張花冠引用「法治時報」指控他妨害司法公正的部分，會委請律師研議，並提出法律行動。

他也說，昨日的全代會已通過「2018地方選舉提名特別條例」，自己的階段性任務已經完成，將辭民進黨選對會召集人職務，不接受慰留。希望過去的紛紛擾擾到此為止。

至於陳明文9月13日究竟對張花冠說什麼？陳明文表示，絕非張所指稱的內容，當天的內容只有他、她以及大士爺知道，張可以抹黑他，但不可欺騙神明。

相關影音