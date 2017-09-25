台大校園濺血案 派出所所長調離、員警記過

北市警察局副局長林順家今早出面說明此次事件。（記者張嘉明攝）

2017-09-25 11:42

〔記者鍾泓良／台北報導〕中國新歌聲在台灣大學校園舉辦活動昨天發生濺血事件，而其中北市警察局被質疑處理太慢。針對此事，北市警察局副局長林順家今早表示，警方經檢討後，員警在受理110報案部分確實有瑕疵與疏忽，所以羅斯福路派出所值班員警給予記小過處分，派出所所長針對110報案沒有進一步掌握狀況，因此要求大安分局羅斯福路派出所所長調離非主管職，值班員警記過1次。

林順家表示，警方在昨天衝突案件發生後，大安分局已積極偵辦，昨晚7點多就有通知一名吳姓嫌犯到場，偵訊後移送法辦，另外也過濾分析現場影帶，發現有2名涉嫌對象，已依法傳辦。

林順家說明，昨天上午因為警察局有收到情資，部分學生會在活動現場發動抗議，干擾觀眾進場，因此大安警分局長有和台灣大學主任秘書林達德有聯繫，台灣大學當時是基於校園自主的原則，拒絕警方派員到場維持秩序。

值班同仁在受理報案時，因為基於早上的協調結果，認知上較不瞭解，所以一直透過學校聯繫，學校也一直沒有請求警方協助。

而昨天派出所從下午3點10分起，共約接到50通110通報，有的是糾紛，有的是妨礙安寧，有的是打架，報案地點都不是很明確，有些講校園內，有些講校門口，當時有通報台大警衛隊做查證，比較明確的地點通報則是在5點26分，當時接到民眾報案是在新生南路與辛亥路口有發生打架事件，大安分局才派員處理，並於下午5點35分到場。

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