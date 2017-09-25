挺台商！政府明年計畫成立世界台商研究服務中心

2017-09-25 11:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕立法院副院長蔡其昌今天在世界台灣商會聯合總會年會表示，經與行政部門多方溝通，政府明年計畫成立世界台商研究服務中心，目前已成立籌備會、預算年底會送立院審議，身兼立院台商之友會會長的蔡其昌笑說，他一定會全力護航預算，也盼立院同仁不分黨派共同支持，別刪這預算啦﹗

蔡其昌指出，這是世界台商總會長林見松的建議，期待政府能對在海外打拚的台商提供更進一步的服務。

他強調現在已成立籌備會、啟動這項計畫，絕不是紙上談兵，且蔡總統、賴院長都支持，明年度預算已編列，也是要透過預算，顯示出蔡總統、賴院長對台商的支持。

蔡其昌說明，台商研究服務中心成立後，目的是讓未來白皮書撰寫更加制度化，讓需要政府幫忙的台商有單一窗口，在外打拚時知道找哪一個部門。

他認為，台商研究服務中心成立的宗旨，不只讓台灣經濟在海外站穩地位，更重要的是因為台商協助很多外交工作，台灣外交困難，因為有大家共同努力，讓我們外交克服許多困難。

蔡其昌強調，台灣是我們的家，有台灣才有台商，這個家不只需要大家一起顧，也希望台商有空記得常回家，把家守護好，台商這個名字才有意義。

立委賴瑞隆指出，世界台商研究服務中心目前正由僑委會研擬組織架構，相信有助於政府與台商互動與合作機制，會全力支持。