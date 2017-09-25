獨家》軍方宣布國防部為集會遊行禁制區

軍方宣布國防部為集會遊行禁制區，圖為禁制區的範圍。（資料來源：國防部公告）

2017-09-25 10:37

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部自總統府後方遷入北市大直地區後，屢屢成為陳抗對象，尤其今年以來多次遭到反軍人年改團體衝撞抗議，已影響到軍事安全運作，國防部高層官員今天說，為了維護軍事安全，國防部已正式公告，依據集會遊行法規定，將國防部所在地的「博愛營區」及其周邊道路，都列為集會遊行的禁制區，這項禁令已在9月19日就已生效。

國防部博愛營區地址位在台北市中山區北安路409號，遊行禁制區的範圍（詳見附圖），除了博愛營區之外，還包括其周邊道路，範圍如下：

北：通北街31巷、通北街145巷（含人行道）。

南：北安路（含人行道）。

東：崇實路（含人行道）。

西：通北街（含人行道）。

根據國防部公告指出，軍方將國防部及其周邊道路列為集會遊行禁制區的理由，在於「因應軍事使用獨特性，為強化博愛營區周邊安全防護範圍，及確保前開地區之社會安寧及公共秩序，爰依規定劃定禁制區；另空拍機及高空氣球亦不得進入禁制區內」。

官員說，國防部是在9月19日就已正式公告，並自即日生效，也就是說，國防部博愛營區及其周邊道路，現在就已經是集會遊行的禁制區。