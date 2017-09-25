勸架遭攻擊 受傷台大學生控：嫌犯逃後警才出現

2017-09-25 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕台大學生昨（24）日號召抗議於台大操場內舉辦的「中國新歌聲」節目，雖然成功讓節目被迫取消，但事後卻發生學生與統派人士的流血衝突事件。台北市議員簡舒培今與當時在場的學生召開記者會，還原事發經過。

頭部遭嚴重打擊的張姓同學表示，當時他看見「台獨機關槍」李柏璋與另一名女性遭6、7名統派人士包圍，他只是上前想要勸架，沒想到竟遭統派人士持武器從背後重擊頭部，需要開刀治療。

張姓同學將矛頭指向市長柯文哲與市警局，先是質問柯文哲是否有心要處理組織犯罪，強調統派份子當時是分別以3台不同車輛，不斷補充人力與武器，「難道這種組織犯罪都不用被肅清、處理嗎？」

他也質疑，光是自己就撥打了10多通，強調是「攻擊事件」的報案電話，警察竟在40分鐘後，且恰好是嫌犯離開後2分鐘才出現，認為「國家並沒有給予公民應有的保護。」

簡舒培則補充，接獲報案的勤務中心明確指出，攻擊事件是發生在辛亥路的人行道上，明顯不是校內治安事件，且數字顯示，在當時撥打110報案的電話共有52通電話，認為「即使是發生在校內，警局難道不應前往關心發生什麼事情」，且當下就連台大校警也沒有出現，是否代表兩個單位在溝通上出現問題？市警局應說明清楚。