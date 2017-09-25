出席世台總會年會 蔡英文宣布1千億台灣版ODA計畫

蔡英文在世界台商聯合總會開幕式中宣佈台版ODA（記者張忠義攝）

2017-09-25 10:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今天在世界台灣商會聯合總會年會開幕式中指出，政府會繼續支持台商佈局海外市場，尤其是新南向市場，上個月已決定，將匡列超過1千億台幣專案融資資金，由政府補貼利差，協助台商企業在新南向或邦交國政府，進行公共工程合作，小英說，這就是台灣版的政府開發協助ODA。

ODA是Official Development Assistance縮寫，又稱政府發展援助，是已開發國家對開發中國家的一種經濟援助。

蔡英文今南下高雄出席世界台灣商會聯合總會年會開幕，這是世台總會23年來首度在高雄舉辦年會，共有6大洲、73國、1200位台商朋友與會。

小英除宣佈台灣版ODA計畫，也強調政府不斷在提升投資環境，包括強化水電、土地供給、鬆綁法規、改革教育系統為產業培養下個世代人才等。

小英表示，政府負責把投資環境做好，相對的、也希望企業勇敢投資台灣，期待台商利用景氣復甦機會，加碼投資國內市場，擴大台灣據點服務與研發能量，或在台灣設廠生產高端產品。

小英認為台灣越來越好、也值得看好，現在經濟走出停滯，除官方經濟指標反應正向趨勢，民間金融機構對客戶發出調查結果也呈現樂觀，近來政府宣佈對軍公教加薪，許多企業跟進，種種跡象證明，台灣經濟正在好轉，且我們藉由五加二計畫，加快產業升級轉型，創造更多優質工作，讓這一波台灣經濟成長，轉化為全國國民、特別是年輕人薪資改善。

關於台灣版ODA，小英指出計畫上路後，將有助於提升台灣業者參與海外工程能力，爭取全球商機，政府跟企業並肩作戰，台灣影響力就會無遠弗屆，佈局全球、投資台灣，是台灣不變兩大目標，政府用心盼拚經濟，也期待海外台商助我們一臂之力。