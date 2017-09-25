勸別再相信兩岸「交流」 陳芳明：兩岸接觸定和政治有關

陳芳明指出，所謂兩岸交流從來沒有是文化的、民間的，只要是兩岸接觸，絕對都是政治層面。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-09-25 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕台大出借場地給「中國新歌聲」辦活動，除了引發兩岸交流爭議，現場更傳出中華統一促進黨群眾毆打學生，爆發流血衝突。政治大學台灣文學研究所教授陳芳明指出，所謂兩岸交流，從來沒有是文化的，也從來沒有是民間的，只要是兩岸接觸，絕對都是政治層面。

陳芳明強調，中國以「文化交流」或「民間交流」為名義的任何活動，背後一定都有北京政治權力的主導與支配，此次在台大校園發生的暴力事件，更告訴我們「任何交流都沒有任何幻想空間」。針對活動海報的文字介紹將「國立台灣大學」更名為「台北市台灣大學」，陳芳明忍不住批評，這張海報並非昨天才貼出，台北市文化局和台大卻保持沈默，一副事不關己的態度，一週以來，台大校園的情緒也沸沸揚揚，權力者竟然完全置身事外。

陳芳明直言，中華統一促進黨早已計畫好暴力行動，但北市文化局與台大卻完全沒有準備，一個學校應該有能力處理任何突發事件，自己並不相信「台大什麼都不知道」。陳芳明也強調，別再相信「兩岸交流」，在中國國務院直接掌管兩岸事務時，台灣卻只是讓市政府與學校來做，這樣的交流更內含高度政治層面。最後陳芳明則說：「現在已經證明，中國來台，已經如入無人之境了。」