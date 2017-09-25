學生抗議「中國新歌聲」遭追打 時代力量質疑警方延遲處理

2017-09-25 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕台大學生於昨（24）日下午，在校園中抗議校方借用田徑場地給中國選秀節目「中國新歌聲」，妨礙學生受教權。學生在抗議中遭遇愛國同心會等團體鬧場，遭到追打，事後學生質疑警方並未立即到現場關切。

針對於台大學生抗議校方租借場地給「中國新歌聲」被追打事件，時代力量提出三點質疑台北市警局的處理：台北市警局接到民眾報案的確切時間是何時？報案電話有幾通？案件的處理流程是什麼？為何現場民眾向警方報案後，警方未立即至現場處理？；抗議學生應受到自由表達意見的基本保障，市民的安全也不能忽視，學生於抗議時遭到公然以棍棒追打，警方未立即到現場維持市民安全，須追究責任；近年來有特定政治組織，時常對台灣與香港的民主運動人士暴力相向，應追究相關施暴者的法律責任。

陸委會於24日晚間提出兩點回應：「中國新歌聲」活動是內政部移民署申請核准的兩岸文化交流活動，希望藉此活動的舉行能促進兩岸彼此觀摩學習藝術表演文化；政府支持各界以對等尊嚴交流原則，在現行法令規範下，推動兩岸文化交流活動，大學校園出租場地影響學生權益的問題，應由校方與學生彼此和平、理性溝通，處理相關訴求。

陸委會副主委邱垂正也表示，兩岸交流活動以維持對等尊嚴為原則，今日發生矮化我國的事件，政府會進行檢討，並針對主辦單位進行究責。