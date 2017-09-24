直擊統促黨成員毆打學生 陳茻：跑慢的就被攻擊

2017-09-24 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕台大學生抗議「中國新歌聲」，遭中華統一促進黨成員持甩棍攻擊頭部見血，小指骨折。文字工作者陳茻（音同莽）在臉書上發文還原現場事發經過，內文中寫到：「對方有些人（指統促黨成員）打瘋了，散在各地抓落單的學生。」

陳茻表示，他到場的時候，甩棍打人的流血事件已經發生了，他在兩群人中間勸架，有人早已報警，但警察沒來。陳茻說，「我也早知道警察不會來，每一次這群人打人，警察都不會來。」兩方不斷的拉扯與叫囂，陳茻只能一直走到衝突點上把人擋開，有那麼一瞬間，陳茻甚至與其他在場的學生一樣期待著，能把這群人拖住直到警察到場處理。「但只是一瞬間，我很快就意識到這是妄想。」

有學生拿手機跟拍統促黨成員，陳茻的朋友跟陳茻說，「不要落單，他們會回頭打人。」當時，在陳茻的前方是一位騎腳踏車的台大學生，「然後事情在我眼前血淋淋發生，隔了大概三十公尺，我趕不到的距離，騎腳踏車的同學被突然衝出的灰衣人踹倒，對方還有人，他們終於殺回來了。」

跟拍的學生開始往回跑，「跑得慢的就被球棒和亂拳攻擊。」統促黨的多名成員繞過陳茻，繼續追打學生，陳茻感到無助與害怕，他表示一方面他知道警察不會來，又「怕有人從後面攻擊我。」

有人正在跟學生拉扯，他上前試圖擋住要打學生的人。陳茻表示，自己知道「這群人是會抓人往死裡打的」，自己無法做些什麼，更別提要把打人者留下，他只能請統促黨的成員離開。

統促黨的成員問他：「你是不是中立的？」陳茻表明自己只是來保護學生的，對方說，「他們不要再跟了。」陳茻表示，自己張開手作勢擋人，隔開學生與統促黨成員。一名身穿灰衣的統促黨成員跟他說：「以你為界，叫他們不要再跟了。面子給你了。」，「我才慢慢停下腳步。眼睜睜的，就這樣讓這群行兇的人離去。」

陳茻表示，與以往一樣，每次都是事情結束後，警察才到場。他表示，「善良的學生被打了，光天化日在街道旁邊血淋淋被打了，你們（警察）會來保護他們嗎？我今天看見的，沒有，仍然沒有。」