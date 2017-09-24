「中國新歌聲」爆衝突 抗議行動發起人要北市府道歉

2017-09-24 21:49

〔記者林曉雲／台北報導〕《中國新聲音，學生權被陰》抗議台大出借場地924行動發起人、台大學生許軒瑋晚間發出聲明，他表示，今天共有超過200名學生站在田徑場上，高喊「上次回家比賽，這次回家食屎」、「還我台大田徑場」，抗議台大校方及台北市文化局將台大田徑場出借予雙城論壇後續活動—「中國新歌聲 上海台北音樂節」。

許軒瑋表示，因為各方消極的處理態度，台大學生下午2點開始主動集結，高舉看板布條、呼喊口號抗議，呼籲主辦方停止活動進行。校方也於下午3點多開始與廠商溝通、要求停止活動，但廠商仍執意照常舉行。直至下午4點40分，因現場場面極度混亂，廠商才宣布「停止活動進行」。

對於愛國同心會眾以武器攻擊，許軒瑋表示嚴厲譴責，同時要求台北市警察局儘速說明為何在接獲民眾報案後40分鐘後才緩緩抵達現場，也強烈要求警方找出影片中疑似對民眾施暴者，並即刻公佈有關此案之警方應變時間表（包括接受民眾報案與抵達現場之時間），並檢討處理相關暴力行為之標準流程，才能善盡保護台北市民的職責。

許軒瑋表示，活動停止並未結束，針對後續修復與究責，他提出五點訴求：

1. 活動主辦單位「上海市海峽兩岸文流促進會」、「上海文化聯誼會」與「上海燦星文化傳媒股份有限公司」、「夢響強音文化傳播公司」，以及承辦廠商「慕婕塔音樂公司」應對損毀台大場地向台大學生道歉，負起後續場地復原及賠償責任。

2. 此活動為台北上海雙城論壇的後續活動，台北市政府應就對台大師生之侵害道歉，解釋協辦單位為何放任我國學生權益受損，並共同負擔後續復原及賠償責任。

3. 台大校長應公開向全校師生員說明本案行政流程，包含與台北市文化局、主辦廠商之交涉過程、以及校內核可流程，確實究責，並對權益受損的台大師生道歉。

4. 針對田徑場修復及求償，校方應提出具體改善時程，積極負起後續究責廠商之責任。

5. 校方應承諾往後不於平日上課期間出借場地，影響學生上課、使用權利；同時檢討校內行政流程，未來大型活動皆應配合學校大型活動場地租借流程重新審議，避免類似事件再次發生。

《中國新聲音，學生權被陰》