總舖師辦桌迎千位台商回家 花媽獻唱深情海岸

高雄市長陳菊帶隊歡唱深情海岸，歡迎1200位台商到高雄。（記者王榮祥攝）

2017-09-24 21:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕首度移師高雄的世界台灣商會聯合總會第23屆年會，今晚由高雄之夜揭開序幕，高雄市政府策劃總舖師辦桌的晚宴形態、搭配早期廟會布置，用古早台灣味，熱情迎接1200位台商回家、團圓過中秋。

高雄市長陳菊今晚也在民進黨全代會後專程趕回，代表全體市民與市府團隊歡迎台商，除上台獻唱台語歌曲深情海岸，更把握機會行銷高雄，讓台商們瞭解高雄的進步、高雄跟以前的不同，期許台商有機會也能投資高雄。

高市經濟發展局表示，除亞洲台商總會曾在2013至2015年、及中南美洲台商總於2014及今年，陸續在高雄舉辦過年會，世界台商總會年會20多年來首度到高雄，共有6大洲、73國、1200位台商朋友在高雄齊聚，今起一3天在高雄展覽館舉辦年會。

為一解台商鄉愁，並喚起大家對兒時家鄉菜的回憶，高雄之夜特別端出古早味、家鄉味、台灣味的內門辦桌菜餚迎接台商，包括炒水蓮、炒米粉等地方小吃都上桌，晚宴現場還佈置成早期台灣廟會，感覺像回到70、80年代，大家齊聚廟口吃飯的氣氛，適逢中秋前夕，現場也多一道團圓味。

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