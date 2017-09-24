台大出借場地爆衝突 學生會聲明：限校方明天下午公開說明

台大學生進入演唱會現場抗議，卻傳出學生遭毆事件。（記者周彥妤攝）

2017-09-24 20:25

〔記者林曉雲／台北報導〕台大出借場地辦「中國新歌聲─上海・台北音樂節」，下午因安全問題而臨時中止，且發生台大學生遭毆流血暴力衝突。台大學生會今天晚間發出聲明，強力譴責暴力，並要求台大校方應於明天下午5點前，召開公開說明會，邀集台大自治組織與所有關注此議題之全體台大同學共同參與。

學生會呼籲校方，沉默、拒絕說明只會導致更多矛盾與衝突，為所有台大學生所不樂見，鄭重敬告台大校方應積極承擔後續責任，若校方持續保持沈默，逃避回應學生訴求，台大學生會也將採取更進一步的具體行動，絕不讓此事件無疾而終。

聲明也要求，台大校方和台北市文化局應監督主辦單位「幕婕塔企業股份有限公司」全額出資修復跑道、草皮等台大場地，至恢復原認證水準為止。

台大學生會從20日起，要求台大完整說明出借場地一事，學生會表示，校方從未公開解釋租借流程，僅由體育室康正男主任獨自一人道歉，學生會在22日召開記者會呼籲，校方仍持續神隱推託，致使台大學生無法接受，自發性發起抗議行動，以捍衛校園田徑場、爭取基本受教權，若無全體台大同學生的共同關注，恐怕活動不中止、爭議真相石沉大海。

對於有台大學生遭校外人士打傷，台大學生會除譴責暴力行為外，也要求台北市警察局儘速處理並究責有關人士，若有其他同學遭遇同樣情形，逕聯絡警方相關單位或學生會，學生會將提供適當協助，絕不縱容暴力行為一再發生。