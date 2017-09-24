中國新歌聲活動爭議 文化局指主辦方拖延喊卡

「中國新歌聲─上海‧台北音樂節」活動遭到台大學生及獨派團體強烈反彈，校方最終宣布終止演出。（記者周彥妤攝）

2017-09-24 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕「中國新歌聲─上海‧台北音樂節」24日於台大田徑場舉行，由於場地受損等爭議，活動遭到台大學生及獨派團體強烈反彈，校方最終宣布終止演出，但散場時更有台大學生遭統促黨成員街頭施暴打傷，場面混亂。協辦單位台北市政府文化局表示，校方原本在下午3至4點間就要求主辦方停止活動，但主辦方直到下午約4點半才下令停止，對後續衝突，文化局深感遺憾。

《蘋果日報》報導，台北市文化局表示，2010、2014年與上海市互簽文化交流合作備忘錄、藝術節交流合作備忘錄，上海從2015年開始，便已連續2年來台辦理中國新歌聲活動，為雙城論壇後續交流活動之一。

文化局表示，文化局為協辦單位，今天下午不斷在幫助主辦單位和台大溝通，下午3點至4點之間和校方討論後，台大校方以維護校園秩序和安全為由，要求主辦方停止活動。

文化局指出，對校方的做法深表贊同，可是主辦方直到下午約4點半才下令停止活動，對於後續場面混亂與衝突，文化局深感遺憾。

文化局表示，「中國新歌聲」主辦單位是直接向台大借場地，台大同意後才告知文化局，活動為城市文化交流，上海方依往例邀請文化局擔任協辦單位，所有表演規劃及場地租借全由上海方委託台灣廠商承辦，文化局並未挹注任何經費在此活動。