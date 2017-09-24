借場地給中國節目導致學生流血 管碧玲批台大、市府

2017-09-24 20:44

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學出借場地給中國新歌聲辦活動，竟被矮化成中國的台灣大學，還有學生被毆打受傷。立委管碧玲表示，台北市剛辦完世大運，只要和中國有關係，一定會遇到統戰和矮化，台大「涉世未深」，台北市文化局是協辦單位，怎麼完全沒有協助因應？把台大拖下水，台北市政府要負責。

台大是我國國立大學龍頭，堂堂國立大學龍頭，卻把場地借給中國的商演節目、在中國全國電視上播出，台大學生上週五都站出來抗議，台大校方竟仍不知道要立刻中止活動，讓活動繼續舉辦，一路錯到底。管碧玲感嘆，學子何辜，讓孩子去面對國格矮化、遭受暴力對待而流血，為人師長、柯市府官員對不起這些學生。

管碧玲表示，連民間交流都知道要談判，會場上是否能有國旗、名字怎麼稱呼，事先都要談判；台北才剛辦世大運，更清楚知道中國是怎樣嚴格談判、又會怎樣統戰和吃豆腐，台大涉世未深，「不談判就是躺著被吃豆腐」，對兩岸交流技術面，陸委會應該訂出「標準作業流程」提供全民參考，如何保有主體性，才不會發生像台大如此遭矮化的情況。

學生在上週五大動作抗議校方擅自出借田徑場且封場一週，損害學生權益及台大設施。管碧玲表示，台大當時就應該停止出借，寧願賠償，都不要讓明知有高度爭議的活動繼續舉辦，今天是逼著學生去「衝現場」，前校長楊泮池不續任，但「代理校長」不能變成「不理校長」，事關學生的受教權及台大尊嚴，台大校方未掌握好價值觀，必須善加檢討。