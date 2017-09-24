反謝勢力集結？ 謝龍介選主委面臨強力挑戰

謝龍介表示，國民黨的改革，用「挺謝、反謝」這角度來看比較狹隘。（記者蔡文居攝）

2017-09-24 17:13

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市黨部主委直選將在10月15日舉行，選舉人名冊將於9月25日起至9月27日止，公告閱覽3天。這次共有市議員謝龍介及盧崑福兩人登記參選，謝挾高人氣，面臨盧強力挑戰。黨內分析，這場國民黨首次的主委選舉，已成挺謝與反謝勢力之爭，雙方競爭激烈，鹿死誰手未可知。

盧崑福今天提出澄清，強調他沒有反謝，大家都是為國民黨做事，他與謝也完全沒有恩怨。他站出來，只是要呼應國民黨的改革，給國民黨另一個選擇機會。謝已當過3年的主委，做得好不好，大家心中有數。他並非愛做主委，而是要為國民黨做事，不想讓大家一直罵國民黨，只想讓國民黨員在台南抬得起頭來，願大聲喊出「我是國民黨員」，所以才站出來，希望換人「做看麥」。

謝龍介則表示，對於國民黨的改革，用「挺謝、反謝」這角度來看比較狹隘，國民黨今天的困難就是沒辦法結合非黨員的群眾所致，國民黨不過才100萬名黨員，改革要用理念，也要結和群眾才有辦法取得執政；而且改革只要符合社會觀感、接地氣、堅持理念，那誰出來選也就不重要了。他願意出來承擔，如有人只為反謝，那也好，如能讓社會接受也是好事，也是對國民黨有幫助，大家做君子之爭。至於，做得好不好就由黨員去評判。

由於謝、盧兩人都是市議員，這次選舉，國民黨議員壓力也很大，誰也不得罪，大家保持中立，不便介入。

黨內分析，謝龍介擁有高知名度及高人氣，原本參選主委銳不可擋，但謝在黨內是「孤鳥」，獨來獨往。在謝表態參選後，部分「大老級」人士集結反謝，而盧相較於謝較具人和優勢，目前雙方實力勢均力敵，動員及串聯結盟結果，以及自主黨員的意向，將左右選舉結果。

不願具名的國民黨議員認為，謝挾高人氣及高知名度，斷定這場選舉仍能有驚無險過關；但另一名議員則持保守看法，指雙方實力相當，票未開出來，一切都很難講。

國民黨市黨部主委莊占魁今天表示，選舉人名冊於9月25日起至9月27日止連續3日，置於台南市設置投票所所在地的區黨部，公開陳列公告閱覽3日。籲請選舉人踴躍前往閱覽，發現錯漏可以更正，經公告更正後即為確定，投票日不再辦理更正。