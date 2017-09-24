蔡英文偷虧老柯 全場哄堂大笑

2017-09-24 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨全代會今日舉行，民進黨主席、蔡英文總統主持會議流程。中場休息時，蔡英文特別提醒去抽菸的黨代表要注意法令規定，「尤其是柯總召（民進黨立院黨團總召柯建銘）」，讓現場哄堂大笑。

蔡英文在全代會通過中執會全部的提案後，特別是「2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例」與「2018年直轄市議員提名特別條例」等重要提案後，宣布全場休息5分鐘，讓黨代表上廁所，不過她提醒柯總召抽菸時要注意法令，讓許多人忍俊不住笑出聲。

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