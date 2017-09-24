王世堅罵柯文哲「過期鮮奶」 蔡英文掩嘴偷笑

王世堅發言，指稱縣市長提名條例不應該有「柯文哲條款」，柯文哲3年前當選是因為市民「恨透帝寶、選給活寶」，如今行事風格和領討統御非常糟糕，「像過期鮮奶」。（記者羅沛德攝）

2017-09-24 16:44

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開全國黨代表大會，台北市議員、黨代表王世堅在會中發言表示，縣市長提名條例不應該有「柯文哲條款」，柯文哲3年前當選是因為市民「恨透帝寶、選給活寶」，如今行事風格和領討統御非常糟糕，「像過期鮮奶，難道民進黨要幫他改標籤嗎？難道要跟社會說，過期鮮奶總比國民黨毒奶好？」王世堅鏗鏘有力的發言博得台下黨代表滿堂彩，大家紛紛鼓掌稱好，連黨主席蔡英文都忍不住掩嘴偷笑。

民進黨選對會「2018年直轄市和縣市長提名特別條例草案」中第六條指出，非民進黨執政縣市長提名如果有「特殊選情考量」，得經中執會決議後，另訂方案執行。由於草案內容未提到必須入黨，被黨內人士認為是保留與柯文哲合作空間的「柯文哲條款」。

王世堅一上台就直呼，民進黨不要再跟柯文哲魔鬼交易、政治綁架、感情勒索，引來眾黨代表鼓掌歡呼。

他強調，柯文哲沒有中心價值、中心思想、人文素養，功勞自己身上攬，責任都推給別人，做法非常卑劣，他強調，「是卑鄙惡劣，不是悲壯激烈」，他要把對柯文哲觀察真相向社會報告，讓選民作出最好選擇。

王世堅呼籲，民進黨要對社會負責、提出最好人選，黨內人才濟濟，有綠委姚文智、政院發言人徐國勇、甚至有台北市議會前副議長周柏雅，都很熟稔北市，沒有必要再有柯文哲條款，他強調，「選舉不是選輸贏，是選理想、選是非」，「當柯文哲敢違背台灣價值的時候，全體台灣選民都要站出來教訓他！」

選對會召集人陳明文則澄清，第6條絕對不是針對柯文哲條款。很多非民進黨執政地區，也就是艱困地區，都會遇到類似情況，譬如苗栗縣艱困地區或許可以運用到。至於大家對柯文哲的意見，不只是選對會聽到，主席蔡英文也都有聽到。

最後，提案也在黨內沒有其他異議下，由主席蔡英文宣布鼓掌照案通過。