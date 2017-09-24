放眼2018！ 民進黨全代會通過提名條例

民進黨主席、蔡英文總統24日出席民進黨第17屆第2次全國黨員代表大會。（記者羅沛德攝）

2017-09-24 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨全代會今日在圓山飯店舉行，民進黨中執會所提案的2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例，以及2018年直轄市議員提名特別條例，兩案都無異議通過。

民進黨選對會召集人陳明文指出，縣市長提名狀況分成3種，分別是尋求連任的執政縣市、連任兩屆屆滿縣市、非執政縣市。尋求連任的縣市，是主席提請中執會通過徵召，就完成提名程序，不需要通過初選。至於連任兩屆屆滿縣市，則辦理初選，並依照民調決定人選。非執政縣市，則採徵召提名，但也有一定的程序。

例如非民進黨執政的台北市或新北市，將由選對會提出單一適合人選。假如經過徵詢後仍然有2名以上人選，會協調出競爭機制共識，並採該方式產生單一人選。假如沒有共識，就由選對會評估後向民進黨主席提出單一人選，隨後還要經中執會通過。

條例有但書 形同保留與柯合作空間

不過，這些非執政縣市，假如有特殊選情考量，那麼中執會在決議後，還可另訂方案實施，因此被外界解讀為「柯文哲條款」，形同保留與柯文哲的合作空間。陳明文對此澄清，艱困縣市選區都會有類似狀況，所以這並非柯文哲條款。

而直轄市議員提名條例，是希望多開放給新人機會，在直轄市初選時，民調加權10％，若是35歲以下或新住民，另外還可再加10%，而且新住民不受入黨兩年的限制，讓年輕人踴躍投入民進黨行列。

至於外界質疑新人初選加權，是否有利政二代？陳明文說，現任縣市長、立委或議員，若有配偶或三親等在相同選區或部分相同選區參選，就不會加分。（更新時間：16:56）