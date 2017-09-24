蘇起：九二共識當時是為民進黨設計

2017-09-24 16:06

〔記者林良昇／台北報導〕國安會前秘書長蘇起表示，他所設計的「九二共識」本來是為民進黨設計的，沒想到最後共產黨喜歡，民進黨不喜歡；他認為，九二共識對兩岸關係有幫助，但過程中被一部分人醜化，現在九二共識「可能過去了」，「我也不會去哀悼它」。

台灣研究基金會今舉行「總統直選與民主台灣」學術研討會，邀請蘇起與扁政府時期的國安會前代理秘書長陳忠信討論總統直選制度對兩岸關係的影響。

蘇起認為，現在總統的權力超大，但責任超輕，堪稱是全台灣最大的「爽缺」，台灣的總統制是「大總統制」，跟歐美日等先進民主國家相比，總統權力大到這種程度，非常罕見。

蘇起表示，台灣的總統選舉制度只要領先幾票就會贏，造成為了勝選，弄得像是「割喉戰」，兩岸關係最容易炒作民粹，無法攜手合作共建台灣的未來，沒有藍綠和解，就不可能有「台灣共識」，沒有「台灣共識」，就不可能透過兩岸協商產生「兩岸共識」。

蘇起在回應提問時表示，他創造的「九二共識」對兩岸關係有幫助，是國共之間互信的名詞象徵，都是階段性的，但過程中被人醜化，「我也不會去哀悼它（九二共識）」，九二共識可能過去了，不過民進黨要告訴大眾，接下來要怎麼跟大陸建立共同基礎，政府有責任給答案。

蘇起還說，「一個中國」全世界都說「yes」，只有民進黨說「no」，當年他設計九二共識本來是為民進黨設計的，因為九二共識是模糊的名詞，說不定可以把「yes」、「no」都包在裡面，就過關了，沒想到最後是共產黨喜歡、民進黨不喜歡。

陳忠信則表示，兩岸關係不是零和的，馬政府推動兩岸直航，但在扁政府時代就有包機，當時兩岸沒有九二共識也能談，並不是完全不能解決。

陳忠信強調，九二共識很重要的前提是在兩岸事務性協商中，政治涵義暫不討論，但一個中國的政治涵義對台灣很不利，台灣一直沒有問大陸一個問題，在一個中國的原則裡「我是什麼？」這才是根本問題。