公告地價和土地現值 中市議員：不宜調整

市府即將檢討公告地價和土地現值，做為課徵地價稅及土增稅依據。（記者黃鐘山攝）

2017-09-24 16:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府明年元旦將同時公告107年度土地現值及重新規定地價，分別做為課徵土地增值稅及地價稅的依據，地政局近日將在各地政事務所舉辦公開說明會。不過，受訪的議員異口同聲認為，兩者皆不宜調漲。

地政局指出，公告土地現值每年辦理1次，作為課徵土地增值稅的依據；重新規定地價部分，原先每3年辦理1次，立法院今年5月修正為每2年辦理1次，作為課徵地價稅的依據。

地政局為使市民及各界，充分瞭解土地現值及重新規定地價作業，10月2日起至13日，陸續於大里、太平、大甲、豐原、東勢、龍井、清水、雅潭、中山等地政事務所辦理公開說明會。

地政局長張治祥強調，說明會除了說明各行政區辦理地價調查、區段劃分、地價估計作業情形，以及最近一期地價動態情況外，並廣納及彙整各方意見，作為提送地價評議委員會評議地價參考，希望透過公開透明化的作業程序，訂定公平、均衡、合理地價。

市議員曾朝榮肯定市府率全國之先，提供訂定地價的資訊，並讓市民表達意見。不過，公告地價影響到市民地價稅的負擔，建議市府審慎評估不要調漲，對於能夠申請自用住宅優惠的市民，也能加強宣導並協助辨理。

市議員邱素貞、江肇國指出，土地正義應該反應在交易所得稅的合理化，而非一再加稅。台中市近期不動產交易量停滯，公告地價已參考市價適度調整，建議市府不要調漲各區土地的公告現值及地價，才能讓市民「有感」並且活絡經濟。

市議員翁美春表示，雖然林佳龍市長推出多項福利政策，但稅制一旦增加，不但傷民眾荷包，也會因市場交易銳減導致稅收減少，甚至有轉價效應，特別是現在物價一直上漲，民眾生活壓力大。