桃園市政府走訪加州 洽談第4個姊妹市

2017-09-24 15:53

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府秘書處長顏子傑於美國時間21日至23日赴加州訪問，22日赴長堤市洽談城市合作計畫、締結姊妹市，希望成為長堤市第一個「台灣朋友」，長堤市長加西亞（Robert Garcia）表示，長堤市未曾和台灣任何城市締結姊妹市，但他會支持，待市議會討論後，將推動相關合作計劃。

顏子傑表示，長堤市位於美國加州洛杉磯地區，人口近60萬人，以港口貨運、物流產業、航空產業與汽車產業見長，與桃園的重點發展產業相似，由於航太產業、物流產業是桃園航空城未來發展重點，希望雙方能就此攜手合作。

加西亞表示，他造訪台灣2次，對桃園從農業到工業重鎮的發展過程很感興趣，雖然長堤市目前還未與台灣任何城市締結為姊妹市，他支持與台灣的城市締盟，經過長堤市議會討論後，會儘快啟動相關的行政流程。

顏子傑指出，目前桃園市在加州的姊妹市有阿拉米達郡（ Alameda County）、爾灣市（City of Irvine），以及今年2月簽訂的聖貝納迪諾郡（San Bernardino County），長堤市可望成為桃園在加州的第4個國際朋友。

另外，23日中午，秘書處處長顏子傑率秘書處團隊，至爾灣市參加爾灣國際地球村節（Irvine Global Villiage Festival）開幕，爾灣市長華格納（Donald P. Wagner）表示，桃園市是今年唯一前往參與國際地球村節的姐妹市，除了在開幕致詞時盛讚桃園是最好的城市外，他也拿著台灣的國旗與桃園市政府出訪成員在市政廳前合照。