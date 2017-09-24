民進黨全代會 蔡英文、阿扁都拋憲政改革

2017-09-24 15:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開全國黨代表大會，黨主席、總統蔡英文致詞拋出憲政改革問題，蔡英文說，會盡快啟動這一整套新論述的討論過程，憲政體制的改革就是一個重點，強調像「十八歲公民權」，「人權條款」，「票票不等值」，這些已經有高度社會共識的議題，卻都沒有完成改革。她期盼建立一個權責更相符、分工更清楚、各級政府更有效率的政府體制。

蔡英文表示，以前，每當外部和內部環境產生巨大變化時，民進黨就會形成新的論述，帶領台灣走向新方向。「現在時候到了。」

蔡英文說，第一、重新審視台灣在世界以及地緣政治之中的戰略定位。第二、必須在堅持台灣主體意識及主權的原則下，尋找和對岸互動的新模式。第三、在全球化與科技不斷推陳出新的情況下，台灣的產業、經濟、財政以及勞動政策如何與時俱進，民進黨必須有對應的答案。第四、民進黨應該跟公民團體、第三勢力維持何種關係？如何在理想和實際之間，維持平衡，讓社會繼續前進？這些是當前的民進黨必須釐清的課題。

蔡英文說，從下個星期開始，智庫必須針對「外交與國際參與」、「區域安全與兩岸」、「國防」、「自由人權」、「政治體制」、「財經」、「社福」、「勞動」、「農林漁牧」、「教育與文化」、「數位科技」、以及「國土規劃」等十二大面向的問題，逐項進行檢討和討論。

蔡英文表示，憲政體制的改革就是一個重點。這個議題台灣社會已經有過許多討論，不過，兩年前修憲卻功敗垂成。像「十八歲公民權」，「人權條款」，「票票不等值」，這些已經有高度社會共識的議題，卻都沒有完成改革。

蔡英文說，經過三次政黨輪替，台灣人民殷切地期盼，能夠有一個權責更相符、分工更清楚、各級政府更有效率的政府體制。民進黨不會迴避這些問題。民主前輩們為台灣爭取來了民主，現在，這一代人的任務，就是為台灣打造一個更可以完善運作的民主憲政體系。

前總統陳水扁今天無法出席「總統直選與民主台灣學術研討會」，由國家圖書館館長曾淑賢代為宣讀講稿。講稿內容提到，台灣既非總統制，也非內閣制，而是三不像的「烏魯木齊」制，應透過修憲，改實施內閣制；總統直選是否維持可以討論，但總統應改為虛位元首。

一名黨政高層回應，「阿扁當了八年總統，現在提要內閣制？」