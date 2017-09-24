暗回阿扁？蔡英文：爭論價值、非個人利益

蔡英文難得語氣強烈地說，「台灣人民沒有欠民進黨！」她要請所有的黨員同志記得這句話。（記者羅沛德攝）

2017-09-24 15:17

〔記者蘇芳禾／台北報導〕逾八成黨代表連署特赦前總統陳水扁，陳水扁今天以書面表示，應透過修憲，改實施內閣制。而民進黨主席、總統蔡英文今天在全代會致詞時重話說，「我們爭論的應該是價值，應該是路線，而不是個人的利益。」

蔡英文強調，2018年的選舉就要到了。她要請大家嚴肅思考，要以什麼樣的形象來面對台灣人民。「是要以一個內部紛擾的政黨來面對台灣人民，還是以一個團結的政黨？是要以一個處處為台灣著想的政黨，還是要以一個只計較個別利益的政黨，來面對台灣人民？」

蔡英文：台灣人民沒有欠民進黨！

蔡英文難得語氣強烈地說，「台灣人民沒有欠民進黨！」她要請所有的黨員同志記得這句話。民進黨要團結、要負責，千萬不要為了一些衍生的紛擾。「我會嚴格地要求所有人，我會說到做到。」

蔡英文說，民進黨是一個民主的政黨，她從不否認，內部一直有很多爭論，不過，不要忘了，「我們爭論的應該是價值，應該是路線，而不是個人的利益。」，唯有執政的成績才能贏得人民的信任。從地方到中央，都是如此。民進黨唯一的選擇，就是團結起來，拿出成績，才能繼續得到人民的信賴。

民進黨今天召開一年一度全代會，超過八成五的黨代表連署，不過也有許多擔任公職的黨代表坦言，若不簽，服務處電話就被打爆。

陳水扁今天原受邀在「總統直選與民主台灣學術研討會」發表演講，最後未出席，由國家圖書館館長曾淑賢代為宣讀講稿。陳水扁說，台灣既非總統制，也非內閣制，而是三不像的「烏魯木齊」制，應透過修憲，改實施內閣制；總統直選是否維持可以討論，但總統應改為虛位元首。