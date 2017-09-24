談柯文哲 王世堅開砲：就像過期鮮奶

2017-09-24 14:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲多次砲打民進黨，引發綠營基層不滿，有民進黨全國黨代表提案，希望民進黨今天通過在台北市長自提候選人的提案。有意角逐台北市長的立委姚文智在全代會前受訪表示，這個問題不急著在全代會處理。民進黨台北市議員王世堅說，柯文哲就像過期鮮奶，民進黨不能去更改有效日期。

新內閣剛組成，總統等下也有關於國家改革進程的重大宣示，所以大家研商後認為，台北市長提名問題，不急著在這時候處理、或有結論。本來有些基層黨員希望在場外表達意見，有好幾千人連署，想要來會場外表達意見，不過後來經過協商，沒有過來。此外，原本部分黨代表的提案，最後沒有提出。

姚文智說，台北市長選舉，還有一段時間，有一些動作不急著在全代會表達。

姚文智說，昨天大巨蛋避重就輕，把重大公共建設，做政治操作，沒辦法收拾，並且在深夜密商，違背他過去主張的原則。大巨蛋問題，除了柯文哲以外，應該很多人都可以解決。

民進黨立委鄭寶清這次在全代會提案，希望民進黨自提台北市長候選人，他今天受訪表示，提案會繼續提出，不會撤回，希望民進黨可以提自己人，不管結果怎麼樣都會接受。

民進黨台北市議員王世堅表示，2018民進黨勢必要在台北市長之戰提自己人，這是民進黨全黨上下共同一致的意見。

王世堅說，民進黨有這麼多優秀人才，他認為有黨代表提案自提台北市長候選人的案子，今天一定會通過，「柯文哲就像過期鮮奶，民進黨不能去更改有效日期，難道柯文哲這樣的過期鮮奶比國民黨毒奶好嗎？我們要對社會負責。」

被問到民進黨有哪些人適合選台北市長，王世堅說，姚文智、徐國勇、周柏雅等等都是好人選，所以人選不是問題。

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