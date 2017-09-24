賴清德選總統？ 李登輝︰講這個太早了！

行政院長賴清德今天（24日）前往翠山莊，向前總統李登輝請益。（記者簡榮豐攝）

2017-09-24 13:59

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長賴清德今天向前總統李登輝請益，會談結束後，還親自送賴清德到門口，並且接受媒體詢問。

李登輝說，賴院長在台南市長任內做的很好，又如此孝順，相當了不起，大家要共同支持優秀的人才，給予鼓勵。

媒體追問，賴清德的表現這麼好，有沒有可能成為蔡總統的接班人去選總統？李笑說，講這個太早了，慢慢來想，他表現的好，人民自然就會看見，給予鼓勵。