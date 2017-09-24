督促議會透明化 公民監督議會辦工作坊

雲嘉南公民監督議會策略工作坊在桃山人文館舉辦，號召熱血公民一起來了解議會並監督。（記者王善嬿攝）

2017-09-24 13:41

〔記者王善嬿／嘉市報導〕雲嘉南公民監督議會策略工作坊，今上午在桃山人文坊舉行，有約20人參加，公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，立法院起初資訊透明度僅開放在網路，沒有電視台轉播、不如地方議會，但經公督盟努力，近年立院包含黨團協商、各委員會開會在網路跟電視都已開放，今年電視台並有國會頻道轉播，反觀地方議會原地踏步，因此推動議會資訊透明，將是議會監督團體在下屆選舉的推動重點。

今工作坊中，張宏林也提及各地議會運作還不夠透明，包括是否阻止民眾到議會旁聽、錄影，以及開會時間有沒有事先公告、議會內容有無公開等，至於公民監督團體遭議員質疑監督的開會時間、難以宣導民眾參與等問題，張宏林表示，可透過量化、事先公布抽查幾次的開會跟善用臉書等媒體，來避免遭議會貼標籤質疑的情形。

台南議會監督聯盟陳琮霖、大台中市政監督聯盟龔文周輪番分享經驗，龔文周表示，目前的監督工作包括每年公布十大烏龍預算、提人民陳情案，因應不同議題與非營利組織結合開記者會，聯盟運作至今，多遇到如公民團體被分化、被摸頭，監督能量因而弱化等困境。