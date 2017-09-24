泳渡日月潭成績退步 馬英九仍喊「百游不倦」

前總統馬英九卸任後連兩年參與日月潭萬人泳渡，今年比去年成績退步約半小時。（記者劉濱銓攝）

2017-09-24 12:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡今盛大登場，上午近2萬名泳客在朝霧碼頭下水後，個個奮力向前游，其中前總統馬英九也參與其中，且是卸任後連2年參加泳渡盛會，今年馬以2小時7分完賽，較去年1小時38分慢了約半小時，雖然成績退步，但馬仍醉心於潭區美景，大喊「百游不倦」。

前總統馬英九卸任後連兩年參與日月潭萬人泳渡，今年以二小時七分完賽，甫上岸略現疲態。（記者劉濱銓攝）

馬英九參加泳渡已有相當經驗，時任台北市長期間，就已成功挑戰日月潭泳渡，去年則是總統卸任後，再度參加萬人橫泳，甚至建議南投縣長林明溱，泳渡活動應該在每年春、夏、秋3季各辦1場，當時引起諸多討論，而今馬則在完賽後，接受南投縣副縣長陳正昇頒發泳畢證書，再度寫下自己的泳渡紀錄。

前總統馬英九（白帽）參加日月潭萬人泳渡，賽後獲南投副縣長陳正昇（白衣）頒發泳畢證書。（記者劉濱銓攝）

馬英九完賽後表示，日月潭泳渡活動，從一開始只有580人參加，到現在每年約有2萬人，人數增加40倍，台灣的游泳風氣也因此轉變，泳渡規模在全球是名列前茅，建議南投縣政府每年舉辦2、3次，而他也是第5度參加，「真的是百游不倦」！

前總統馬英九（紅框蛙鏡）卸任後連兩年參與日月潭萬人泳渡。（記者劉濱銓攝）

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