總統有權無責 陳水扁批：烏魯木齊制、應改成內閣制

2017-09-24 10:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「總統直選與民主台灣」學術研討會今在國家圖書館舉行，主辦單位以代讀講稿方式，發表前總統陳水扁「內閣制未必不好」演講。扁強調，總統有權無責不必向國會負責，是不像話的烏魯木齊制，應改為內閣制。

陳水扁表示，台灣歷經過六次總統大選，引發國內許多紛擾，形成有權無責的現象，非美國總統制或英國內閣制度，是不像話的烏魯木齊制，更是最糟糕的制度。

陳水扁指出，行政院長是總統的幕僚長，總統除兩岸、外交及兩岸事務外，不須對國會負責，他執政時代有九人小組會議，馬英九有五人小組會議，蔡英文有政策協調平台，「一例一休」政策就是在新九人小組下通過。

陳水扁認為，現行制度歷經二十年的運作，已到了非改弦易轍不可的時刻，民主政治是責任政治，總統有權卻不用向國會負責，除非修憲改成總統制讓權責相符，不然每次總統大選皆全國大動員，選後國家又大分裂。

扁指出，歷來修憲都是為了政治目的，都是為了一黨一己之私，終止動員戡亂是為了維護中華民國法統。他舉例，新加坡沒有皇室傳統，實施內閣制度，美國是總統制的老大哥，許多國家卻模仿的不完全。

他建議，台灣可以實施多數黨組閣，黨魁是閣揆，若沒有過半席次，就組成聯合內閣，國會可以倒閣，今天執政黨、明日在野黨不必再等四年。

他表示，民進黨雖然是國會多數，但不夠修憲所須四分之三席次，如果國民黨願意支持，國會小黨不致於反對，而他個人不會再參與任何選舉。