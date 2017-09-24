罪名一變再變 陳明文：張花冠改口令人匪夷所思

立委陳明文今早在臉書粉絲團發聲明回應，指「張縣長先對外講是中常會一事，如今又改口說是官司，內容也一變再變，令人匪夷所思。」（記者曾迺強翻攝）

2017-09-24 10:16

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠20日控告立委陳明文，在13日深夜的嘉義縣民雄大士爺文化祭時對她摟肩，涉及性騷擾，張昨夜10點38分在「張花冠（小花）縣長」官方臉書張貼「只有單純的性騷擾嗎？」文章，指控陳明文摟肩時所說的言語涉及恐嚇；陳明文今早在臉書粉絲團發聲明回應，指「張縣長先對外講是中常會一事，如今又改口說是官司，內容也一變再變，令人匪夷所思。」

「陳明文粉絲團」今天上午9點46分發聲明指出，「9月13日深夜因大士爺廟會吵雜，我靠近張花冠縣長身邊講話，事隔3天之後張縣長指稱我對他『性騷擾』，10天之後又改口說是恐嚇，罪名一變再變，一再加碼。甚至當晚談話內容張縣長先對外講是中常會一事，如今又改口說是官司，內容也一變再變，令人匪夷所思。

陳明文聲明強調，「張縣長在民進黨全代會召開前夕發文做不實指控，操作媒體報導，心態可議。」

民進黨今天在台北召開全國黨代表大會，陳明文聲明表示，「我身為民進黨黨員兼選對會召集人，為讓今天全代會順利完成，回應社會期待，不會因為這些不實的指控，而模糊全代會的改革焦點，今天我忍讓不會對此事回應，等全代會過後，我立即會完整對外公開說明，回應這些不實指控。」