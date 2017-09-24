摟肩疑雲 張：他停我就停 陳：不實指控心態可議

張花冠今早出席嘉義長庚醫院主辦的「2017年永慶盃路跑活動」後受訪說，希望陳委員深切檢討反省，事情就有機會圓滿落幕。（記者曾迺強攝）

2017-09-24 09:29

［記者曾迺強／嘉義報導］嘉義縣長張花冠昨天深夜10點38分在「張花冠（小花）縣長」官方臉書張貼「只有單純的性騷擾嗎？」文章，指陳明文13日深夜於民雄大士爺祭對她摟肩所說的話是「他的官司都已經處理好了。不會有事。等宣判確定沒事後，他會讓我死的很難看。」對此，張花冠今早說，對此事不想再回應，「希望陳委員（指陳明文）深切檢討反省，事情就有機會圓滿落幕」。

陳明文上午在臉書粉絲團發聲明回應，指「張縣長先對外講是中常會一事，如今又改口說是官司，令人匪夷所思。」

「陳明文粉絲團」今天上午9點46分發聲明指出，「9月13日深夜因大士爺廟會吵雜，我靠近張花冠縣長身邊講話，事隔三天之後張縣長指稱我對他『性騷擾』，十天之後又改口說是恐嚇，罪名一變再變，一再加碼。甚至當晚談話內容張縣長先對外講是中常會一事，如今又改口說是官司，內容也一變再變，令人匪夷所思。

陳明文聲明，強調「張縣長在民進黨全代會召開前夕發文做不實指控，操作媒體報導，心態可議。」

陳明文表示，「我身為民進黨黨員兼選對會召集人，為讓今天全代會順利完成，回應社會期待，不會因為這些不實的指控，而模糊全代會的改革焦點，今天我忍讓不會對此事回應，等全代會過後，我立即會完整對外公開說明，回應這些不實指控。」

張花冠今早出席嘉義長庚醫院主辦的「2017年永慶盃路跑活動」後受訪說，性騷擾屬於告訴乃論，還有轉圜空間，只要陳明文道歉，可以撤回告訴；她強調，「他（指陳明文）停我就停，他有檢討我就可以停。」

張花冠與陳明文間的風波越演越烈，張花冠因13日深夜在民雄大士爺祭典時，被陳明文摟肩「攬牢牢」，20日控告立委陳明文涉性騷擾，引發陳妻廖素惠在臉書發文，雙方隔空互嗆。

張花冠昨晚更臉書發文指出，10年前陳明文在縣長任內涉及下水道貪污案，讓縣府賠償廠商1億元，同時指陳明文干涉縣府人事，「此事性騷擾案，但實際上卻隱藏了恐嚇、意圖人事一把抓、貪污案等不為人知的一面。」引發地方政壇震撼。（10：10更新）

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