攬肩時說什麼？ 張花冠自爆 陳明文說「會讓我死的很難看」

嘉義縣長張花冠深夜在臉書發文。（記者林宜樟翻攝）

2017-09-23 23:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠與立委陳明文之間的風波，從一開始的攬肩不舒服，演變成張花冠告陳明文性騷擾，隨後陳妻廖素惠發文引發互嗆，今天深夜張花冠在官方臉書粉絲團張貼文章【只有單純的性騷擾嗎？】，其中說明陳明文攬肩時所說的話是「他的官司都已經處理好了，不會有事。等宣判確定沒事後，他會讓我死的很難看。」