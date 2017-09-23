攬肩時說什麼？ 張花冠自爆 陳明文說「會讓我死的很難看」

嘉義縣長張花冠深夜在臉書發文。（記者林宜樟翻攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠與立委陳明文之間的風波，從一開始的攬肩不舒服，演變成張花冠告陳明文性騷擾，隨後陳妻廖素惠發文引發互嗆，今天深夜張花冠在官方臉書粉絲團張貼文章【只有單純的性騷擾嗎？】，其中說明陳明文攬肩時所說的話是「他的官司都已經處理好了，不會有事。等宣判確定沒事後，他會讓我死的很難看。」
【只有單純的性騷擾嗎？】 最近我正式前往警察局報案，控告陳明文立委在未經本人同意下，強行摟肩，明顯違反〈刑法〉之強制罪與〈性騷擾防治法〉。事件發生後，引起社會各界關注。陳委員也透過夫人廖女士出來發言表示，她才是隱忍20年的受害者。 陳明文硬勒住我的脖子、與我併行時，到底說了些什麼？事實上，當時他講的是：他的官司都已經處理好了，不會有事。等宣判確定沒事後，他會讓我死的很難看。 嘉義縣民應該還記憶猶新，10年前陳明文於縣長任內曾涉及民雄汙水下水道貪汙罪。儘管一審宣判無罪，但經檢方上訴，台南高分院將於9月26日宣判。 為何陳明文如此充滿自信，敢跟我說都處理好了。其中原委，我並不清楚。但最近某篇媒體報導，大家可以參考一下： http://cms.altruistictech.org/documents/1505758608.html 我想，任何稍具法律常識ABC的人都知道，當陳明文跟我表示，「會讓我死的很難看」時，已構成了恐嚇罪。但我當時為了顧及宗教慶典的和諧，所以當天記者問我時，我才會表示，現場太吵雜，聽不清楚。 事發後接連幾天，我接到許多關切電話，希望我大事化小、息事寧人。但我想試問：身為嘉義縣長，遭受恐嚇，能息事寧人嗎？台灣社會能為了和諧，而不顧是非嗎？如果我們都採取這種和稀泥、想要「河蟹」一切的態度，民進黨的進步性又在哪裡？ 因此，9/20當天我決定前往警察局報案。不過，我只針對性騷擾乙案提告，卻未提及恐嚇的部分。如此做的理由在於，我希望為彼此留有轉圜的空間。性騷擾為告訴乃論，可以隨時撤告。但恐嚇罪則是公訴罪，無法撤告。倘若陳委員願意就其犯行向全國婦女道歉，同時接受性平教育，我當然願意撤告。而9/21傍晚蔡總統也於餐會中表示，希望事件能圓滿落幕。小英總統的關切，我心懷感激，也希望陳委員能儘速道歉，讓事件早日落幕。 我個人已留有轉圜空間，而小英總統也出面關照了，理論上事件應該能儘速落幕。然而，陳委員不僅未向全國婦女道歉，還不斷透過夫人廖女士於臉書上對我攻訐，試圖將此轉為兩個女人的戰爭。 然而，整件事絕不是只有單純的性騷擾，也並非個人間的矛盾。相反的，我之所以願意挺身而出，就是擔憂未來的嘉義縣長將只是貫徹陳明文個人意志的傀儡而已。這不僅是嘉義的災難，更會使台灣的民主政治蒙羞。 雖說下水道貪污案發生於陳明文擔任縣長任內，但我擔任縣長任內，嘉義縣政府卻得被迫賠償涉案廠商一億元。一億元是什麼概念呢？一億元足以供應嘉義全縣小學生長達半年的營養午餐。其次，與陳明文關係密切的營造商，承攬在嘉太工業區內的新建廠房工程，更是名符其實的豆腐渣工程。地基開挖擋土牆施工不當，造成隔鄰新藝陶瓷廠房地面龜裂下陷，嚴重影響工廠安全。此外，從我擔任縣長開始，陳委員就不斷干擾縣府內諸多人事案。某些局處長或科長，若非他屬意人選，陳委員則對我咆哮怒罵，大則要求其他局處長請假辭職，嚴重干擾縣府運作。這幾年來在我和縣府許多主管努力堅持下，縣府才能夠獨立超然運作。 先前為了下屆嘉義縣長候選人問題，我曾質疑陳委員刻意指定接班人的作法是威權主義的遺毒。如果嘉義縣長都將由涉及貪污案、四處包工程、惡意干擾縣府人事的人來指定，這對嘉義是福是禍？無需贅言。 因此，各位這幾天看到紛亂事件，表面上是性騷擾案，但實際上卻隱藏了恐嚇、意圖人事一把抓、貪污案等不為人知的一面。 當自己犯錯時，卻要老婆出面致歉，我想，這種忍讓早已超乎人之常情。所以當廖女士宣稱其忍受了20年，我只能報以無限的同情。但我仍舊衷心期盼廖女士，能將自身的格局放大。倘若您能將目光拉高一點，必會發現，這絕非單純的性騷擾案，它關係到嘉義日後發展的是非對錯，以及民進黨的道德操守與榮譽！
張花冠臉書發文全文：
【只有單純的性騷擾嗎？】
最近我正式前往警察局報案，控告陳明文立委在未經本人同意下，強行摟肩，明顯違反〈刑法〉之強制罪與〈性騷擾防治法〉。事件發生後，引起社會各界關注。陳委員也透過夫人廖女士出來發言表示，她才是隱忍20年的受害者。
陳明文硬勒住我的脖子、與我併行時，到底說了些什麼？事實上，當時他講的是：他的官司都已經處理好了，不會有事。等宣判確定沒事後，他會讓我死的很難看。
嘉義縣民應該還記憶猶新，10年前陳明文於縣長任內曾涉及民雄汙水下水道貪汙罪。儘管一審宣判無罪，但經檢方上訴，台南高分院將於9月26日宣判。
為何陳明文如此充滿自信，敢跟我說都處理好了。其中原委，我並不清楚。但最近某篇媒體報導，大家可以參考一下：
http://cms.altruistictech.org/documents/1505758608.html
我想，任何稍具法律常識ABC的人都知道，當陳明文跟我表示，「會讓我死的很難看」時，已構成了恐嚇罪。但我當時為了顧及宗教慶典的和諧，所以當天記者問我時，我才會表示，現場太吵雜，聽不清楚。
事發後接連幾天，我接到許多關切電話，希望我大事化小、息事寧人。但我想試問：身為嘉義縣長，遭受恐嚇，能息事寧人嗎？台灣社會能為了和諧，而不顧是非嗎？如果我們都採取這種和稀泥、想要「河蟹」一切的態度，民進黨的進步性又在哪裡？
因此，9/20當天我決定前往警察局報案。不過，我只針對性騷擾乙案提告，卻未提及恐嚇的部分。如此做的理由在於，我希望為彼此留有轉圜的空間。性騷擾為告訴乃論，可以隨時撤告。但恐嚇罪則是公訴罪，無法撤告。倘若陳委員願意就其犯行向全國婦女道歉，同時接受性平教育，我當然願意撤告。而9/21傍晚蔡總統也於餐會中表示，希望事件能圓滿落幕。小英總統的關切，我心懷感激，也希望陳委員能儘速道歉，讓事件早日落幕。
我個人已留有轉圜空間，而小英總統也出面關照了，理論上事件應該能儘速落幕。然而，陳委員不僅未向全國婦女道歉，還不斷透過夫人廖女士於臉書上對我攻訐，試圖將此轉為兩個女人的戰爭。
然而，整件事絕不是只有單純的性騷擾，也並非個人間的矛盾。相反的，我之所以願意挺身而出，就是擔憂未來的嘉義縣長將只是貫徹陳明文個人意志的傀儡而已。這不僅是嘉義的災難，更會使台灣的民主政治蒙羞。
雖說下水道貪污案發生於陳明文擔任縣長任內，但我擔任縣長任內，嘉義縣政府卻得被迫賠償涉案廠商一億元。一億元是什麼概念呢？一億元足以供應嘉義全縣小學生長達半年的營養午餐。其次，與陳明文關係密切的營造商，承攬在嘉太工業區內的新建廠房工程，更是名符其實的豆腐渣工程。地基開挖擋土牆施工不當，造成隔鄰新藝陶瓷廠房地面龜裂下陷，嚴重影響工廠安全。此外，從我擔任縣長開始，陳委員就不斷干擾縣府內諸多人事案。某些局處長或科長，若非他屬意人選，陳委員則對我咆哮怒罵，大則要求其他局處長請假辭職，嚴重干擾縣府運作。這幾年來在我和縣府許多主管努力堅持下，縣府才能夠獨立超然運作。
先前為了下屆嘉義縣長候選人問題，我曾質疑陳委員刻意指定接班人的作法是威權主義的遺毒。如果嘉義縣長都將由涉及貪污案、四處包工程、惡意干擾縣府人事的人來指定，這對嘉義是福是禍？無需贅言。
因此，各位這幾天看到紛亂事件，表面上是性騷擾案，但實際上卻隱藏了恐嚇、意圖人事一把抓、貪污案等不為人知的一面。
當自己犯錯時，卻要老婆出面致歉，我想，這種忍讓早已超乎人之常情。所以當廖女士宣稱其忍受了20年，我只能報以無限的同情。但我仍舊衷心期盼廖女士，能將自身的格局放大。倘若您能將目光拉高一點，必會發現，這絕非單純的性騷擾案，它關係到嘉義日後發展的是非對錯，以及民進黨的道德操守與榮譽！