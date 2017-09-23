「一生都會被女人庇護」 柯自爆能有今天是靠這3人

柯文哲自爆他「一生都會被女人庇護」，還笑稱喜歡吃什麼其實是媽媽決定的、不是太太決定的。圖為柯文哲與柯爸、柯媽。（記者簡榮豐攝）

2017-09-23 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北巿長柯文哲22日接受電視節目專訪，專訪內容今晚播出，節目中也針對3個影響他最深的女人進行測驗，包含端上菜餚以及秀出幾件衣服，要柯文哲猜哪個是柯媽媽煮的菜？以及哪件才是市長夫人陳佩琪的衣服。結果柯文哲不僅一猜就中，還自爆他一生都會被女人庇護。

節目中製作單位特地端上3道不同風味的獅子頭，主持人才剛問柯那一個是他媽媽做的，結果柯不假思索立刻就選出來，還說一般人不會煮這個豆皮、沒有人知道柯文哲喜歡這個。不過他也笑稱，喜歡吃什麼其實是媽媽決定的、不是太太決定的。

節目中也秀出3件不同的衣服，結果柯也是想都不用想就選出來，雖然柯說因為中間那件是47公斤的人穿的，但主持人仍疑惑追問，旁邊那件也很小件阿？結果柯也是不假思索的回說「那個腰太粗了」讓主持人大讚真的很了解夫人陳佩琪。

《三立新聞》報導提到，柯文哲表示，小時候媽媽曾把他抱去算命，結果被說「一生都受女人庇護」，柯對此自爆能有今天必須要有三個女人，「我的媽媽、我的太太、我的秘書都是很厲害的角色。」

節目中也對柯測試是否了解流行語，結果柯竟稱「嫑嫑」是「孬孬」、就小孬孬的意思，遭主持人當場糾正，應該是「非常好、受不了的意思」。而當問到「SeaFood」時，柯則當場表示「感恩師父、讚嘆師父」。