拚高雄市長！劉世芳辦中秋晚會 邱議瑩站台力挺

2017-09-23 20:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕「歡喜過中秋、歌聲挺世芳」晚會今晚在鳳山登場，粗估約2萬人擠爆會場。令人矚目的是，曾透露有意「審慎評估」參選下屆高雄市長的立委邱議瑩，今晚化身「神秘嘉賓」，公開為劉世芳站台。

民進黨高雄市共有11名立委（含兩席不分區），原本有6名立委表態競逐下屆市長，包括劉世芳、陳其邁、管碧玲、趙天麟、林岱樺、邱議瑩，除了邱議瑩於今晚公開為劉世芳站台，立委許智傑、邱志偉、李昆澤、鍾孔炤（不分區）、賴瑞隆也將現身。

各參選人中，趙天麟5月初即辦過大型造勢活動，今天劉世芳的晚會是第二場；陳其邁、管碧玲、林岱樺暫無規劃，卻都持續舉辦社區座談、深入基層。

劉世芳今天的晚會在鳳山舉行，邀請到重量級藝人翁立友、孫淑媚與許富凱接力獻唱，除了6名立委，多名市議員、高雄市副市長許銘春也到場劉世芳加油，現場粗估有兩萬人。

劉世芳致詞時先感謝鄉親相挺，強調高雄正走到命運十字路口，需凝聚更多動能找到方向、繼續前進；縣市合併後，她擔任副市長協助陳菊建設大高雄，包括治水防洪、推動產業轉型等，希望完成陳菊交付任務及全體市民的期待。

她也提到，非常不捨近來不斷有人攻擊陳菊，抹滅高雄進步、轉型成績，這都是不了解高雄、不深入高雄所造成的誤解，為延續高雄榮光、紮穩高雄百年根基，她會努力為高雄打拚。