警局長遭撤換 柯嗆：叫黨政高層出來回答

2017-09-23 20:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近日因市警局長遭中央「突襲」撤換，已連續三度拒見新任警察局長陳嘉昌。晚間他接受電視專訪時坦言，當他接獲內政部長葉俊榮「通知」，就當面問這是誰的決定，因為他認為行政院長賴清德不是這種人，「叫他們黨政高層出來回答吧！」

柯文哲昨晚接受三立新聞專訪（今日播出），由於他近日因為警界人事調動案，傳出「情緒不穩定」，主持人李天怡「貼心」準備青草茶，讓柯降火氣。

柯文哲透露，台北市警察局長遭撤換當天，內政部長葉俊榮在人事發布前30分鐘才來找他，讓他忍不住發脾氣問葉，「你是來通知我還是跟我商量？」他也直接告訴葉俊榮，如果世大運搞砸了，需要人祭旗、當替罪羔羊也就算了，結果辦了慶功大遊行，而他隔天還要去議會市政報告，「你現在給我換警察局長」，果然第二天就站在議場被砲轟。

也許是滿腹委屈無處宣洩，話匣子一開，他也忍不住埋怨整個程序「很粗魯」，不夠尊重，至少應該要在一、兩個禮拜前說明，也應該考慮還在議會期間，但對方卻完全就是沒在管，實在「太爛了！」

柯指自己也很想知道到底是誰決定，因為賴清德不像這種人，不過面對李天怡挖坑提問「會不會覺得是總統的意思」，柯沒有正面回應，僅說「who knows」，並趕緊端起桌上的青草茶「降火氣」。