提「兩岸一家親」惹議 柯文哲：比一家仇好啊！

2017-09-23 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北巿長柯文哲昨天接受電視節目專訪，專訪內容今晚播出，節目中，柯P被問及雖曾自稱是「墨綠」，雙城論壇時卻提出「兩岸一家親」，政治立場是否改變？柯P回答說，當時海基、海協都不通，每個台商都很害怕，「總是要有一個降溫，不然大家嗆來嗆去，越講越硬。」主持人追問，身為市長卻講出這字眼引發爭議，他則回說，「那比一家仇好啊！」

至於雙城論壇講稿的問題，柯文哲僅簡單表示，統一版本就是兩方都對、雙方都沒有人說謊，並稱「如果真的要我自己扛，那我就自己扛好了」。柯P也自稱，其實後來是「感謝上帝、平安度過」。

主持人李天怡問到，是否覺得在政壇3年都沒朋友，柯P回說沒有什麼敵友之分、不會先把大家當敵人，「大部分都是大家把我當敵人」、「把我當恐龍在獵殺」。

有節目現場與會的媒體詢問，柯文哲在出訪義大利杜林時是穿西裝加皮鞋，但去雙城論壇卻是穿布鞋見張志軍，問柯P出訪時著裝有何標準？柯文哲對此笑回沒有標準，對於為何腳上為何總是運動鞋，萬年不換，他則說，要省啊，不然要幹嘛，難道穿一雙穿兩天就丟掉？

至於雙城論壇2018是否會繼續舉辦？柯文哲說，2018輪到台北，我何必現在就說我不辦？他表示，還是會說「歡迎光臨」，至於「來不來是你家的事」。