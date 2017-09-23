打臉柯文哲 游盈隆：6成民眾反對「兩岸是命運共同體」

23日的「總統直選與民主台灣」學術研討會，台北市長柯文哲（右二）、台灣民意基金會董事長游盈隆（右一）都應邀與會，游盈隆當場打臉曾在中國大談「兩岸一家親」的柯P，說6成民眾反對「兩岸是命運共同體」。（記者廖振輝攝）

2017-09-23 20:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民意基金會董事長游盈隆今天在「總統直選與民主台灣」研討會，與台北市長柯文哲同台，卻當場給曾在中國大談「兩岸一家親」的柯P「洗臉」。游盈隆說，對於「兩岸是命運共同體」看法，僅3成左右的人贊成，有近6成民眾反對。

游盈隆說，有調查台灣人對於兩岸命運共同體的態度，針對「台灣人與大陸人都是炎黃子孫，所以大陸十三億人的苦難也是我們的苦難」的最新民調結果顯示，30.6％不太贊成、28.8％一點也不贊成，僅8.5％非常贊成，21.8％還算贊成、10％沒意見。

此外，關於1996年至2016年台灣人民的統獨傾向，游盈隆分析，據過去民調資料顯示，在2016年支持台灣獨立的民眾已破5成，支持統一僅剩14.9％，維持現狀為24.6％。

游盈隆指出，在1996年有28.8％支持台灣獨立，2008年上升至38.4％，去年總統蔡英文當選後，認為台灣未來要獨立來到51.2％。

在支持兩岸統一部分，在1996年有33.3％，2008年下滑至17％，支持統一比例在去年只剩14.9％。

游盈隆也說，大多數人都以為台灣民眾多數傾向維持現狀，但從民調趨勢來看支持獨立佔絕大多數，主張維持現狀的民眾持續減少，支持維持現狀去年調查數據為24.6％，一直以來也都低於3成。