12字扭轉世大運 柯文哲提「海嘯政治」新名詞

2017-09-23 19:03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午擔任「總統直選與民主台灣學術研討會」第六場次演講主持人，期間大談政治心得，稱在網路世界下，整個台灣政治陷入極端的不穩定，民主政治變得非常脆弱，更提出新政治名詞「海嘯政治」，以「王八蛋」及「你和那些反年改團體」這12個扭轉世大運的字為例，他最近回家都在反省，那是剛好他做在浪頭上，如果是坐浪頭對面怎麼辦，很可怕，最近想到就不寒而慄。

柯文哲說，他最近出了題目給幕僚，說如果今天是2016年1月15日晚上11點，發現Youtube上周子瑜那支影片，一小時點閱率超過20萬，若你是國民黨會的主委，該怎麼辦？雖然第一個幕僚說要回家睡覺，但不能這麼沒有志氣，因為那支影片24小時的點閱率超過500萬，至少會讓國民黨立委掉5席。

柯文哲也說，我們正迎來一個可怕的新時代，這次台北世大運將來如果寫檢討報告，會發現成功的理由很多，運氣好是一個理由，就是風向都向著他，以及台北市公務員很優秀，但還有2個事前沒想到的突發事件，一個是反年改，另一個是12個字，其中3個字是「王八蛋」，其他是「你和那些反年改團體」。

雖然台下觀眾一聽哄堂大笑。但柯文哲嚴肅的說，這12個字瞬間扭轉世大運，門票在講之前只賣4成，講了之後賣到8成8，多賣幾十萬張票，所以以前常在批評台灣「淺碟經濟」、「淺碟政治」，他則要提出一個新名詞，很可怕，叫「海嘯政治」，12個字雖然扭轉世大運，但老實說，最近他每天回家都在打坐反省一件事，「那是你在浪頭上，如果在浪頭的對面怎麼辦，很可怕，最近想到這個，就不寒而慄，所以要有敬天、畏天的感覺。」

柯文哲強調，這12個字往後以大數據的眼光來看，會很可怕，19小時點讚數多達48萬，所以當處在網路世界下，整個台灣政治陷入極端的不穩定，民主政治變得非常脆弱，處在如此政治不穩定的時候，做為一個執政者，要怎麼面對是個問題。

柯文哲隨後則給出自己的解答。他說，執政者不應當讓整個國家政治陷入這麼不穩定的結構裡，這是政治從事者要思考的，若你在浪頭上是受益者就算了，但有時候要想到，如果是站在對面的時候會瞬間被毀滅，不管是受益者還是受害者，這麼不穩定的政治結構，的確需要再去思考，結構需要去思考、修正。