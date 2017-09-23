支持大膽西進！柯文哲：兩岸多交流可產生新品種

2017-09-23 18:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長柯文哲今出席「總統直選與民主台灣」學術研討會，在聽完學者分析台灣20年來統獨民調趨勢後，他大談兩岸交流、豬隊友效應。他強調，20年來台灣人意識大幅上升，兩岸多交流反而會產生新品種。

柯文哲指出，今日主要談台灣人認同，這議題非常沉重，認同是台灣人趨勢大概相同，但問你是台灣人、還是中國人，民調數字會差非常大。

柯文哲表示，中國人到底是什麼人？中國人是中國人，還是擁有中華人民共和國護照的人才是中國人，學術上怎樣問、政治上如何解讀，都會有所不同。

柯文哲更自嘲，他的支持度在台北市以外比台北市高，在台北市內民眾停個車就被開單，「就OOXX柯文哲」，對外縣市民眾，反而有一種美感的距離。

柯提及，以前在國民黨執政時代，因為距離對長江、黃河有一種憧憬，但兩岸開始有交流，台灣認同感在1987年以後開始提高，其實兩岸越交流，越會發現兩個根本是不同國，他們對馬英九非常不滿，馬英九執政時台獨傾向升高，蔡英文執政台獨傾向反而下降，這就是豬隊友效應。

柯形容，以生物學觀點來定義品種，要產生新品種要有兩個條件，第一是基因突變、第二要隔離，太頻繁的交往不會有新品種，但兩岸交流太頻繁，反而會產生新品種。

柯認為，過去20年台灣人意識大幅上升，第一是兩岸交流增加，台灣如果自己強，那就是台灣優先，台灣不強就會被對岸吸進去。他指出，在兩岸關係上，自己主張要更密切交流，多交流對鞏固台灣本土意識沒有妨害，個人立場比較接近許信良的「大膽西進」概念。