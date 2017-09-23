有害廢棄物就地掩埋 中市府：未污染地下水

2017-09-23 17:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平區新光區段徵收垃圾山清除工程，南工區有害廢棄物就地掩埋，市議員張玉嬿今天說，市府去年底即未監測地下水質，地方憂心重金屬污染，要求持續監測；市府對此允諾辦理，強調重金屬數據遠低於地下水管制標準，並無污染疑慮。

市府編列11億7千萬元辦理太平新光區段徵收垃圾山清除工程，耗時2年多，清除30萬噸一般廢棄物、6000噸有害廢棄物，今年3月已驗收完成，其中南工區仍有超量廢棄物及砷、鋅、鎳等重金屬有害廢棄物就地掩埋。

張玉嬿表示，雖然地下水監測數據並未超過警戒值，但去年11月工程結束後，即未持續每月監測地下水質，誰也不能保證覆蓋垃圾的防水布一定不會破，萬一破了造成污染怎麼辦？附近民眾非常擔心污染當地土壤和水質。

張玉嬿要求地政局編列預算持續監測地下水質，絕對不能有一絲鬆懈；市政顧問李文傑、新高里長江姿樺也說，垃圾若不能全部挖掉，至少要永保不會造成污染，贊成蓋公園讓垃圾變黃金，建議以生態工法興建停車場等公共服務設施。

地政局長張治祥表示，南工區測站的監測井仍在，為了確保安全及民眾觀感，後續的地下水質監測，地政局義不容辭。目前以覆蓋防水布、覆土植草封存的方式辦理，循例由建設局接管開闢為環保公園，預計108年底前復育完成。

環保局長白智榮指出，避免造成2次汙染，南工區不再開挖擾動，7月地下水取樣檢測，鎘、鉻、銅、鉛、汞等5項重金屬並無檢出值，另砷、鋅、鎳雖有檢出值，不過都遠低於管制標準，市府會持續依法監測。