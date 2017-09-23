李登輝：中國扶植統派人士 協助黑道在台活動

2017-09-23 15:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統李登輝今日原定出席「總統直選與民主台灣」學術研討會演講，因胃不適，臨時取消出席，由前監察委員黃煌雄代讀講稿。李在講稿中指出中國對台統戰策略，不僅扶植統派人士，甚至協助黑道團體在台活動。

李登輝在講稿中談及民主台灣的4個面向，包含「民主方法辯證：委任直選與人民直選」、「民主台灣的挑戰與衝擊」、「民主深化與鞏固」、「民主未來與展望－憲改是台灣唯一的路」，並以「建立正常化國家」作為總結。

李登輝指出，他經歷無數困難，在人民支持之下，1990年6月召開「國是會議」後，完成不流血的「寧靜革命」，也就是6次修憲工作，最重要的是「人民直接選舉總統」等相關條文正式入

李提及，去年台灣第三次政黨輪替，其中國會更是首次，由民進黨立委擔任正、 副院長。意即民進黨、國民黨朝野兩大政黨，皆已享有過完全執政、完全在野的機會與經驗。

李認為，在人民直選總統實施21年後，可謂是相當重要的里程碑，代表著唯有實踐「民之所欲、長在我心」的政黨，方能立足台灣。

他也指出，近幾年中國也同步調整對台灣的統戰策略，不僅扶植統派人士，甚至協助黑道團體在台活動，激發省籍對立、擾動社會秩序。並企圖用「以商逼政」途徑，藉由讓台商上癮的補助政策，圖使台灣的經濟體質喪失競爭力。

李登輝演講稿全文

登輝要以民主台灣的四個面向，包括： 一、「民主方法辯證：『委任直選』與『人民直選』」。 二、「民主台灣的挑戰與衝擊」。 三、「民主深化與鞏固」。 四、「民主未來與展望－憲改是台灣唯一的路」。 最後以「建立正常化國家」作總結，與大家分享二十一世紀，台灣要到哪裡去，登輝的相關看法。

一、民主方法辯證：「委任直選」與「人民直選」

台灣曾歷經六個外來政權輪流統治，直至一九九六年人民直選正、副總統前，人民參政、 選舉權多是間接且殘缺。我國自解嚴、終止動員戡亂時期後，關於國家領導人是採「人民直選」亦或是「委任直選」，曾有一段長時間的辯證，討論過程熱烈且對立。當時登輝即認知到， 台灣人民想自己當家作主的意志強烈，「人民直選」勢在必行。

登輝經歷無數困難，在人民支持之下，一九九○年六月召開「國是會議」後，完成不流血的「寧靜革命」，也就是六次修憲工作。達成的主要目標包括：終止「動員戡亂時期」、廢除「動員戡亂時期臨時條款」；第一屆代表中國法統的資深立委及國代優遇退職，自此中央各級 民意代表全面改選。各地方縣市首長，也全部由人民選舉產生。

最重要的是，「人民直接選舉總統」等相關條文正式入憲。實施至今，當初無論反對或贊成的人，皆可從這套憲政機制，獲得充分的參政保障，並強化國家領導人之正當性、合法性。人民直選迄今已是著無庸議的高度共識，民意無可違逆。

去年，二○一六年台灣第三次政黨輪替，其中國會更是首次，由民進黨黨籍立委擔任正、 副院長。意即國內朝野兩大政黨：民進黨、國民黨，皆已享有過完全執政、完全在野的機會與經驗。在人民直選總統實施二十一年後，可謂是相當重要的里程碑，代表著唯有實踐「民之所欲、長在我心」的政黨，方能立足台灣。

二、民主台灣的挑戰與衝擊

始於一九七○年代中期的全球第三波民主化浪潮，在二十世紀的最後十餘年輻射範圍涵蓋 到台灣來。我們接受第三波民主化浪潮洗禮後，以不流血的方式完成「寧靜革命」，雖然社會緊張甚至衝突在所難免。台灣的民主成就，引起研究此一議題的杭廷頓教授（Samuel P. Huntington）重視。不過，就像杭廷頓教授當年對全球第三波民主化浪潮的觀察，在「第三波」 走向民主化的國家，並不一定就此一帆風順成為完全民主國家。

第三波民主化國家的威脅從何而來？據杭廷頓教授分析，那些威脅首先可能來自民主化 過程的參與者，其次是具有明顯反民主之意識形態的政黨或政治運動贏得選舉，第三是行政 部門的擅權，最後一個是政府毫不遲疑地剝奪人民的政治權與自由權。

所以，「軍隊國家化」是登輝推動民主化改革真正的起點；國防是國家安全最重要的基礎， 也是國家主權最重要的象徵。讓軍隊不再屬於個人或政黨，落實軍隊國家化，成為安定國家 主要的力量，避免軍人發動政變推翻民主政府，國家的民主化之路才能穩健邁進。

此外，近半世紀以來，台灣主要的境外麻煩都來自於對岸；中國屢次對台灣主權挑釁與封殺，並挑起台海戰爭在所不惜。登輝在修憲過程中，中國政府為了要阻止我國民主化、自由化進程，在一九九五年及一九九六年，大規模軍事飛彈演習。當時登輝身為國家領導人，有責任與義務以堅定的信念，繼續競選並辦理選務，讓人民順利投票。

登輝當選首任民選總統後，召開「國家發展會議」，最重要的決議就是：「凍省」；凍結台灣省，不但可以處理地方政治派系利益問題，更可以戳破，「台灣是中國一省」的中國謊言。 台灣是台灣，不是中國的一部分。到了一九九九年，接受「德國之音」訪問時，更明白宣示 台灣與中國是「特殊的國與國關係」，對台灣與中國的關係明確劃分界線。跨出台灣追求國家定位的第一步。

近幾年中國亦同步調整對台灣的統戰策略；扶植統派人士，甚至協助黑道團體在台活動， 激發省籍對立、擾動社會秩序。並企圖用「以商逼政」途徑，藉由讓台商上癮的補助政策， 圖使台灣的經濟體質喪失競爭力。當人民在享受政治自由的同時，經濟上卻沒有自由權、自主權，台灣的民主政治進程將蒙上陰影。

三、民主深化與鞏固

登輝在《新時代台灣人》這本書提到：「完成民主改革，蛻變為民主國家的台灣不應走回民族國家的老路。」一定要從虛幻的大中華思想中跳脫出來。擁有主體性的「台灣認同」， 這種新典範已應運而生。

現在超過八成的國人已有共識，台灣與中國的關係，台灣是台灣，中國是中國；台灣的中華民國與中華人民共和國，都是個別的「存在」現狀。能夠以台灣之名而存在，才是唯 一的重點。

更進一步說，台灣人本身必須認識、理解台灣的政治體制優於中國；當中國迄今仍封鎖一九八九年「六四天安門屠殺事件」真相，長期關押人權律師及諾貝爾和平獎得主劉曉波 先生致亡故等非人道、反民主作為之際。台灣早已不存在政治思想犯；人人都可自由表達個人喜惡，支持所認同的團體與對象。兩國政府對老百性的態度與回應，可謂天壤之別、高下立判。美日歐美先進國家之所以對台灣懷抱連帶感，正是因為台灣具備了民主的、尊重人民自由和人權的政治體制。

台灣已經實質獨立，獨立與否的神學式論爭，不但沒有意義，只會讓人民一分為二，激化對立。這會導致政治停滯，為人民帶來無可計數的損失，而國家領導人，若是放任或是助長統獨對立，都是極不負責任的行為，非民主國家之福。

台灣人民要克服這個挑戰，首要之務是強化對台灣的認同，對台灣這一塊民主實踐的土地產生堅定的認同。在這個新的基礎上，才能以民主消解殘存的族群矛盾，讓「反民主」的政客無法架設虛偽的「九二共識」舞台興風作浪，霸權的大中國主義的統戰也無法乘虛而入。

現在正是所有台灣人超越過去的恩怨，攜手共創新時局的時候。未來，台灣是否成為正常的民主國家，邁向一流國家的行列，關鍵在於：新時代台灣人的意識強化工作到底會不會成功？也就是愛台灣這塊土地的人、以台灣為優先的人、認同民主台灣價值的人，才符合新時代台灣人的定義，才是今後台灣需要的人。

四、民主未來與展望－憲改是台灣唯一的路

如同剛剛跟各位所談，登輝在總統任內推動「第一次民主改革」，瓦解獨裁體制，樹立 民主社會，這點可說已獲得成功。惟經過三次政黨輪替的經驗，已暴露憲政體制的重大缺失 與瓶頸；代議制度無法順暢運作，國會政黨非理性惡鬥內耗。而司法失去公正性與人民的信賴。

總之，我們國家發展，現在主要面臨兩項問題：第一項是「國家經濟的困境」，這和領導 者的能力、兩岸關係以及全球治理的風險有關，領導者若沒有施政願景，國家發展當然就會受影響。

第二項就是「政治改革的停頓」；中央政府組織再造只有形式上的合併，但效率與效能並 無提昇，以及地方分權的不足，使地方的發展與治理不夠健全。

對於「第二次民主改革」，登輝在《新‧台灣的主張》著作的第三章「邁向新台灣人的時代」提出三大優先方向：經濟均衡發展、資源公平分配、權力還給人民。

此外，隨著社會的發展，科技的進步，讓資訊越來越透明，公民意識也漸漸提昇。當法國已經選出三十九歲的年輕人當總統，台灣憲法仍規定未滿四十歲，不能當總統候選人。年輕人未滿二十歲不具投票資格。諸如此類都反應出憲法內容及架構，與現代已脫節。

每一個時代、每一個世代，都有需要解決的問題，以及期待的未來。制訂符合台灣未來 需要的憲法，以建立正常化國家，是我們對下一代最負責任的作為。

總結－建立正常化國家

登輝在二○○三年《台灣二十一世紀國家總目標》這本書有提起：「一個國家的興衰，主要取決於三個因素：強而有力的領導、明確的國家目標，以及內部的認同跟團結。」台灣從一 九九六年人民直選總統，至今已經二十一年，包括登輝在內有四位總統，都是人民想改變現狀，要改革社會不公不義的高度期盼氛圍中當選。但是，最後要卸任時，交給下一任總統， 是什麼樣的國家，體質好不好，民眾心裡都會打成績。

民眾都會期許領導人，要有比一般人有更高的自我要求與期許，要設定更高的理想及目 標，也就是說，要設定未來五年、十年的「國家戰略藍圖」。登輝要強調：「這幅藍圖不是全由領導者自己畫的，是需要擴大組織成員共同參與。藍圖打造出來後，更要與大家分享，這樣做才能引起社會各界共鳴，激發老百姓的熱情，共同追求這個理想目標」。

任何的改革運動都是艱困的工程，尤其要推動憲政改革更加不簡單。但憲改是推動國家正常化，必需要走的一條路，推動的過程亟需要廣大的民意支持，才有辦法成功。

我必須要講，台灣要建立正常化國家的路還很長，登輝要拜託全國社會各界人士， 摒棄 意識型態對立，齊心一致協助、督促新政府，把握契機啟動憲改工程，以強化台灣民主制度， 讓國家正常化，期使台灣人民對民主台灣感到驕傲，並避免中國法統政權再度復辟，永保台灣不會被中國併吞！

登輝要再一次強調，不要用先來後到台灣的年代，作為是不是台灣人的判斷標準。為了下一代子孫的尊嚴、生存，大家要同心走出台灣未來的路。