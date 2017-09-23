出席亞太文化日 賴清德：以文會友 新南向必成功

2017-09-23 15:40

〔記者彭琬馨／台北報導〕由外交部主辦的「2017亞太文化日」今在台北車站一樓舉行開幕典禮，出席典禮的行政院長賴清德致詞時表示，亞太文化日提供一個平台，增進台灣民眾對亞太各國的了解、促進彼此未來的合作交流；賴清德說，文化是一個國家的靈魂，以文化會友效果特別好，未來推動新南向政策也一定能成功。

賴清德表示，亞太文化日今年已經是第六屆，每年參與的民眾都是一、二十萬人，可見成果非常豐碩；賴清德提到，國與國之間，不只是政治、經濟、產業的交流，還有文化間的合作，若能以文會友，「效果一定特別好」。

賴清德說，亞太文化日能增進彼此互相的了解，促進未來合作交流，特別是台灣目前正積極推動新南向政策，如果民眾對亞太國家有進一步了解，未來合作交流新南向重大政策也一定能成功。

賴清德結束致詞後，由外交部長李大維、各國駐台使節陪同，至各攤位品嘗各國特色美食，沿途並吸引民眾爭相與賴院長合照，顯示院長的高人氣。

亞太文化日活動邀請我國在南太平洋的6個邦交國：吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島、吐瓦魯國，以及澳洲、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、緬甸、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南等19個國家的駐台機構共同參與。