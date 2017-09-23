民進黨全代會明登場！挺扁派要赦扁案排第一

赦扁聯盟表示，將在明天全代會中提議變更議程，將赦扁案改至第1案，以免表決時因現場人數不足而流會的窘況。（資料照 ，記者葛祐豪攝）

2017-09-23 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨全代會明（24）日登場，有黨代表提案呼籲特赦前總統陳水扁，獲得近8成黨代表連署支持，而「台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟」今（23）日表示，明天全代會中將提議變更議程，將原本排在第10案的赦扁案改至第1案，以免表決時因現場人數不足而流會的窘況。

綜合媒體報導，全代會將於明日下午2點於台北圓山飯店舉行，主要討論內容有「2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例 」、「2018 年直轄市議員提名特別條例」，由於關乎未來大選黨內提名因此備受矚目，然而，也有兩案與前總統陳水扁有關：「建請民進黨勇敢承擔特赦陳水扁前總統的政治責任」、「建請蔡英文總統特赦陳水扁前總統案」。

而「台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟」總幹事蕭永達指出，赦扁案已由5.6位黨代表連署，為避免表決時因現場人數不足而流會的窘況，因此明天將在全代會上要求變更議程，把赦扁案提為第一案進行討論。

不過，總統府已表態民進黨非「以黨領政」，因此全代會做出的決議無法實質影響總統或司法系統，但黨代表們以頻頻出招施壓，勢必在民進黨內激起不小討論。