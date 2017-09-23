談歷次總統大選 邱義仁：中國越想作用越負面

2017-09-23 13:22

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台日關係協會會長邱義仁，分析歷次總統大選時的國際因素影響。邱義仁表示，中國對台灣越是想發生作用，作用越是負面，例如朱鎔基罵台獨或1996年發射導彈，但美國則否，美國前總統小布希痛罵前總統陳水扁，對謝長廷、蘇貞昌的總統大選就有不小影響。

邱義仁今上午出席台灣研究基金會主辦之「總統直選與民主台灣」研討會。第一場講座由台中市長林佳龍擔任主持人，邱義仁與馬蕭競選總部總幹事詹春柏則擔任主講者，探討1996年首度總統直選以降，歷次總統大選的政黨競爭回顧等議題。

邱義仁分析、列舉對於歷次總統大選的八大要點，包含「總統大選之訴求的演變」、「選民結構的演變」、「媒介的演變」、「候選人的特質」、「經費的支用」、「政黨或候選人的負面效應」、「重大意外事件之影響」及「中國跟美國的因素」。

在談到「中國跟美國的因素」時，邱義仁強調美、中是台灣選舉中唯二國際因素最大者，而歷次總統選舉，中國對台越是想發生作用，作用也越負面。他舉例，1996年導彈危機導致台灣民氣移向李登輝陣營，以及中國前國務院總理朱鎔基說「搞台獨都沒有好下場」都是。

至於美國的部分，邱義仁則認為美國的效應與中國相反。邱義仁表示，當時美國前總統小布希公開痛罵陳水扁，絕對會影響後來謝長廷搭配蘇貞昌的總統大選局勢，而2012年蔡英文訪美後，美國國安會會匿名批評蔡，也是植基於陳水扁給美國的不好印象。