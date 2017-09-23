國民黨不滿信函被去「中國」 他批小題大作、借題發揮

外交部一封寄給國民黨中央黨部的信函，當中收件人中國國民黨的「中國」二字被塗銷，引發國民黨不滿。（資料照，記者施曉光攝）

2017-09-23 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕外交部一封寄給國民黨中央黨部的信函，當中收件人中國國民黨的「中國」二字被立可白塗消，引發國民黨不滿，國民黨台北市議員鍾小平對此還提告外交部長李大維，外交部則澄清，此事件完全是基層人員無心疏忽造成的單一事件，絕非所謂「去中國化」。立委徐永明則在臉書批評，國民黨根本就是小題大作、借題發揮。

徐永明表示，國民黨為了外交部一封寄給國民黨中央黨部的信函，因收件人中國國民黨的「中國」二字被塗銷一事而糾結好幾天，甚至有黨籍議員赴北檢告發外交部；國民黨這些舉動，不只讓人覺得這外來政黨對「中國」念念不忘外，根本就是「小題大作、借題發揮」。

徐永明指出，國民黨該捫心自問，到底是「中國」還是「台灣」庇蔭國民黨，可以安身立命至今？一個因治理腐敗倒台的政權，居然可以在台灣作威作福長達數十年，且在民主化後還能存在，若不是多虧台灣人民的包容，國民黨哪有今天？

徐永明批評，只因為一個基層官僚的失誤，國民黨就要渲染上綱到「去中國化」，這種雞腸鳥肚又不懂感恩台灣的政黨，最好適可而止。